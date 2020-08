El TC deberá aguardar otro fin de semana

Parecía ser que este fin de semana los amantes del automovilismo podrían volver a disfrutar de la máxima categoría, el Turismo Carretera, pero esto no ocurrirá. Ayer la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) confirmó que “no hará efectivo el regreso a la actividad del Turismo Carretera y TC Pista este mismo fin de semana en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata” tal como había manifestado el pasado 14 de agosto cuando dieron a conocer su calendario tentativo.

Ahora la próxima fecha que figura para el retorno es el domingo 6 de septiembre, aunque todo dependerá del Gobierno Nacional.

El comunicado oficial de la ACTC deja abierta la puerta, pero no hay nada en concreto. Además en la región, y tras la apertura del reluciente y moderno kartódromo en la ciudad de Trenque Lauquen, en Pehuajó adelantaron ayer que el autódromo se abrirá para pruebas libres con pilotos pehuajenses. Además, desde La Pampa, en una de las categorías regionales más conocidas, el Supercar Región Pampeana, se analiza cómo seguirá la temporada tras un 2019 importante.

Con respecto al TC y el comunicado oficial, el mismo dice: “Luego de tomar contacto con las autoridades del Gobierno de la Nación, las mismas le manifestaron a la Comisión Directiva de la Asociación Corredores Turismo Carretera, que no están dadas las condiciones para que la categoría reinicie su campeonato 2020 el fin de semana del 29 y 30 de agosto, en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata”.

El Supercar

El Supercar transitó un 2019 con momentos importantes, reflejándose una marcada paridad y ofreciendo constante espectáculo en cada una de las presentaciones. Todo lo que la temporada pasada logró conjugar no hizo otra cosa que posicionarla con la mayor expectativa en la previa de este año, pero la pandemia del coronavirus hizo su aparición y a partir de la cuarentena decretada cuando restaba una semana para el inicio del calendario 2020, postergó todas esas buenas intenciones.

“Se llegó a la determinación de suspender las pruebas teniendo en cuenta la realidad que vive la categoría, que se nutre de muchos pilotos que provienen de otras provincias, y al no tener la posibilidad de acceder a La Pampa por las restricciones que existen actualmente, consideramos que era una buena manera de ser solidarios con ellos, y no crear así un clima de desigualdad, porque unos probarían y otros no. Así fue entonces que se tomó esa decisión consensuada, algo que fue charlado en comisión, por lo que las pruebas se harán más adelante cuando se pueda transitar sin inconvenientes de una provincia a otra”, contó Daniel Acevedo, actual presidente de la categoría, a La Reforma.

En los últimos días del mes de julio se firmó un decreto dejando establecida la habilitación de pruebas comunitarias para el automovilismo pampeano, programadas finalmente por la FePAD en principio para el último fin de semana de agosto. En el caso de las categorías de asfalto que se presenten en el Autódromo “Provincia de La Pampa”, el máximo de autos por día será de 15, debiendo respetar las condiciones del protocolo establecido a tal fin. En ese sentido, el Supercar no será de la partida, atento a que su parque cuenta con una importante presencia de pilotos que no residen en La Pampa, entre ellos los habituales animadores de Trenque Lauquen.

Pruebas libres

Con la mirada instalada en el escenario que se podría recrear en los meses venideros, quien es titular del Supercar desde hace más de dos años señaló: “tenemos todas las expectativas depositadas en 2021, se elaboró un proyecto para concentrar autos de otras categorías, como TC Sudoeste y TC Neuquino, quienes accederían a correr bajo un reglamento en conjunto con el Supercar Pampeano. Fue una idea que recibió mucha aceptación en todos los que fueron consultados y se está trabajando mucho más allá de que hoy no se pueda correr. Un tema que se viene considerando bastante es la parte económica, teniendo en cuenta que quedará muy golpeada después de que pase la pandemia, y será realmente difícil armar los presupuestos”.

En ese sentido, Acevedo finalmente agregó que “se estudian ideas sobre cómo plantear un año para reducir costos de motores y de chasis, hay varias que se analizan, buscando la forma de poder reglamentarlas”. “La categoría está muy bien en lo que respecta al parque, se construyeron unos cuantos autos y hay también pilotos nuevos, lo que de alguna manera sirve para certificar que se están haciendo las cosas bien. Más allá de que este año no se pudo correr, nunca se dejó de trabajar con la idea de mejorar y reducir costos, y de esa manera que todos los pilotos tengan la misma posibilidad de ganar”, destacó.

En Pehuajó

Por otro lado ayer se adelantó que Pehuajó tendrá pruebas libres, a corto plazo. Se anunció que las mismas serán solo para pilotos locales, algo que se mantiene en el resto de las ciudades. Esto habría llegado tras una reunión entre los dirigentes del circuito y el Intendente Pablo Zurro donde se acordó comenzar a trabajar en el trazado pehuajense con miras a las pruebas libres.

Aunque todavía no se ha establecido un protocolo a fin, se adelantó que solo podrán participar los pilotos de la vecina localidad, además de habilitarse una cantina.