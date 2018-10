El tango sonó con fuerza para celebrar un par de aniversarios

Dentro de la pródiga oferta cultural del pasado fin de semana sobresalía, entre otras opciones, el espectáculo tanguero anunciado a beneficio de LIPOLCC, en el que unieron sus esfuerzos la Asociación Amigos del Tango Rodolfo Játar y el Trío Caratcoche – Moro, que celebraban los 40 y 20 años respectivamente desde sus inicios.

La grey tanguera, no obstante la lluvia y el tiempo inclemente, respondió con fidelidad a la convocatoria y colmó el auditorio del Centro Cívico. Las expectativas no se vieron defraudadas, ya que el balance final fue el de un recital de alta jerarquía, en el que el público aclamó a los artistas, premiándolos con aplausos prolongados, bravos, y pedidos de bises a lo largo de la hora y media de su duración.

Paco Aznárez, que ofició, con su habitual profesionalidad, de maestro de ceremonias, inició “tanguísticamente” la velada recitando un fragmento del famoso poema de Enrique Maroni: “Tango que me hiciste mal / y que, sin embargo, quiero / porque sos el mensajero / del alma del arrabal…”. Después, con el afecto de su palabra, recordaría, como miembro inaugural, el origen de la Asociación, al que añadió cálidas anécdotas.

Músicos y cantores

Enseguida, la musicalidad del teclado de Juan Caratcoche, el bajo y la guitarra de Orlando Moro, más la percusión de Mauro Caratcoche, entretejieron un entorno calificado de notas y compases para que los cantores pudieran brillar en sus interpretaciones.

Así, pasaron por el escenario, Fredi Angulo, que con su habitual solvencia desandó tres clásicos: “Mi Buenos Aires querido”, “Cambalache” y “Remembranzas”; Sergio Barbas, eligió algunos de los más osados temas de Piazzolla-Ferrer: “Moriré en Buenos Aires” y “La bicicleta blanca”, para sumarles “Los pájaros perdidos”, y Nelson Barroso se despachó con “Nostalgias”, “Trenzas” y “Yuyo verde”, tres de las más excelsas páginas del género que directamente conectan a la emoción y al corazón tanguero.

Y como si esto no alcanzara, la única voz femenina de la noche, Agustina Galdeano, recientemente llegada de Europa, instaló toda su polenta en el Centro Cívico, para crear una tremenda versión de “Pasional”, precedida de otra singular interpretación de “De mi barrio”.

Como cierre, el imbatible Ismael Pérez, a sus 81 años, volvió a conmover con su mensaje gardeliano. Ataviado de “pilcha” y “funyi” arrabalero dramatizó para despedirse con “Tabernero”, no sin antes imponer su sello a “Por una cabeza” y “Melodía de arrabal”.

Y al final, todos sobre el escenario, cantando a coro con el público, despidieron entonando “Caminito”, una de las grandes veladas tangueras del año.