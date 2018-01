El T4000 Argentino abre temporada en el Mouras de La Plata

El Turismos 4000 Argentino anunció cómo será su calendario 2018, que tiene su primera fecha el 4 de marzo en el Autódromo “Roberto Mouras” de La Plata, donde estará corriendo el piloto local Ricardo Zubía.

Aunque desde la organización se adelantó que las fechas pueden sufrir algunas modificaciones, ya se armó todo un programa de 12 finales. Y Trenque Lauquen volverá a tener un piloto en pista, ya que el “Vasco” seguirá otra temporada bajo las órdenes del motorista Constantino y la estructura de Di Natale.

Zubía está trabajado fuerte este verano para poner el auto en inmejorables condiciones para el debut. Pero además desde la categoría se confirmó la llegada de nuevos pilotos.

n Equipo campeón

El equipo Pereiro Motorsport, campeón en 2017 del Turismo 4000 Argentino, incorporó a Emanuel Pérez Bravo a su plantel de pilotos, quedando confirmado el debut del representante de Huanguelén cuando se dispute la primera fecha en La Plata, donde el citado protagonista correrá con el auto que llevó a Lucas Granja a la obtención del último certamen en disputa.

El piloto cuenta con antecedentes en el TC Mouras (debutó en el Campeonato Argentino 2008) y el TC Pista (ingresó en el Campeonato Argentino 2010), además de haber competido los 1.000 kilómetros del Turismo Carretera el pasado 5 de agosto en el Autódromo “Oscar y Juan Gálvez” (Buenos Aires) con Leonel Pernía. Y previo a su debut en el plano nacional, disputó competencias en el TC Pampeano y en el Supercar Región Pampeana, en esta última, ganando en el campeonato disputado en el año 2007.

Su última participación en el deporte motor nacional ocurrió el pasado 1º de octubre, cuando integró el listado de inscriptos de la 12º fecha disputada en el Autódromo “Julio Holzmann” (Centenario, Neuquén), donde ocupó el séptimo puesto en la competencia ganada por Andrés Jakos. Y en su continuidad dentro del automovilismo eligió competir en el Turismo 4000 Argentino, con la responsabilidad de llevar a pista el auto que dominó claramente el último certamen. “Por cuestiones económicas tuve que dejar de correr a nivel nacional, y surgió esta propuesta de correr en el Turismo 4000 Argentino. He seguido las últimas carreras del año pasado y en particular al equipo de Rodolfo Pereiro y el auto que utilizó Lucas Granja; sabemos que es un auto que ha funcionado muy bien y que quedará por delante solo trabajar en mi adaptación al auto. Haber manejado autos del TC del Sudoeste y del Supercar Pampeano puede ser una ayuda en mi adaptación, siendo que son similares a un auto del Turismo 4000 Argentino”, indicó Pérez Bravo al respecto.

Así junto con el equipo afincado en Suipacha (Buenos Aires), harán las primeras pruebas el jueves previo al inicio de la primera actividad del año en curso. “Debo agradecer al equipo de Rodolfo Pereiro, quien me tuvo en cuenta para estar nuevamente en pista. Haremos un esfuerzo en conjunto para cumplir todos los objetivos que nos hemos propuesto para el próximo campeonato. Espero ser protagonista, disputar las primeras posiciones y adaptarme rápidamente al Chevrolet”, agregó el piloto.