El Supercar encara un año con cambios

Diego Heim, actual presidente del Supercar, confirmó que no se presentará para un tercer mandato. Es así que en una asamblea se deberá elegir a un nuevo dirigente.

Novedades para el calendario 2018 del Supercar Región Pampeana que tiene a Viedma como primer escenario programado para el 17 y 18 de marzo. Se supo desde el medio pampeano La Arena que el Supercar usará otro tipo de gomas para la temporada 2018, según se dio a conocer tras la última reunión de Comisión Directiva. Además se informó que el presidente de la categoría, Diego Heim, no se postulará para un tercer mandato, por lo que llegará un nuevo dirigente.

El Supercar Región Pampeana disputará la primera fecha del año el 17 y 18 de marzo en el autódromo de Viedma, Río Negro, según se definió en la reunión que mantuvieron los dirigentes hace algunos días en Santa Rosa.

El cónclave lo encabezó el actual presidente de la categoría, Diego Heim, quien aprovechó la oportunidad para comunicar oficialmente que no se postulará para un tercer mandato al frente del Supercar. “Siento que llegó el momento de dar un paso al costado. De tomarme un descanso”, enfatizó Heim.

En la reunión, en la que estuvo presente el técnico de la categoría, Abel Ayala, los pilotos que corren con Dodge solicitaron algunas modificaciones técnicas para -según ellos- ser más competitivos, aunque la propuesta no tuvo éxito. “La telemetría que se le realizó a los motores indicó que los autos están parejos.

Además se evaluó incorporar nuevas pastillas de freno y se decidió correr con neumáticos usados que vienen del TC Mouras. Sobre este último tema, Heim explicó que dichas gomas

fueron probadas en las cuarta y quinta fechas del calendario 2017, con buenos resultados.

Consultado sobre cuáles son los beneficios de correr con dichas gomas, Heim respondió: “Los pilotos tendrán ventajas económicas. Cada corredor se ahorra alrededor de 40 mil pesos al año; los autos son más estables y tienen mejor frenado”.

El dirigente agregó que para usar los neumáticos que propuso la categoría lo único que se debe hacer es trabajar un poco en el despegue del auto. “Se usarán las mismas llantas que tienen actualmente los autos”.

n Me voy

En la reunión Heim ratificó lo que había expresado poco antes de realizarse la fiesta anual. “Me pasaron cosas desagradables con la gente de la Fepad, y por eso quiero tomarme un descanso como presidente del Supercar”.

Heim dijo que no tiene vuelta atrás su decisión, y que la nueva Comisión Directiva se definirá en la asamblea que se realice en la primera carrera del año. “Se eligió esta fecha para hacer la asamblea porque es cuando vienen a correr todos nuestros socios, tal como sucedió en 2014 y 2015”.

Heim sostuvo que para la asamblea en Viedma por el momento se postularían Eduardo Martínez y Daniel Acevedo. “Esta gente se perfila como nuevos dirigentes y es bueno para la categoría”.