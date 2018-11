El sorteo de las 42 casas será el próximo miércoles a las 18 horas

El secretario de Gobierno, Gustavo Marchabalo, señaló esta mañana (viernes) que “se terminaron de depurar los listados de los sobres oferentes, según el cumplimiento de algunos requisitos quedaron 162 grupos familiares, y están a disposición de todo el público para que quien crea y advierta que hay que hacer una observación, la haga. En caso de no haber observaciones, el miércoles la gente del listado participará del sorteo correspondiente para la adjudicación de las 42 casas”.

El funcionario indicó que ese día “cada persona participará del sorteo con el número que se le otorgó cuando presentó la propuesta. Se sortearán 42 titulares y 10 más suplentes. Después del miércoles se realizará la averiguación de si tienen o no otra propiedad”.

LISTADO

El Municipio informa el listado de los que irán a sorteo el miércoles –salvo que se realice una observación antes de ese día- y que además de figurar a continuación, está a disposición de los vecinos en la puerta del municipio:

1 RAMOS NESTOR ARIEL LEAL PAOLA SOLEDAD

2 MORAL EZEQUIEL SANCHEZ ROCIO

3 VILLAREAL VERONICA LORENA CAMPO GERMAN LUIS

4 GONZALEZ FEDERICO NICOLAS LAMAISON MARTINA AYELEN

5 DOMINGUEZ CESAR JAVIER ARRIETA ANDREA BELEN

6 GIACOBE DIEGO PEREYRA NATALIA ROSALIA

7 CANTERO LUIS ANDRES CALLES BRENDA

8 CASTRO MARIANELA GIULIANI ALAN MARTIN

9 ELORZA NANCY VANESA BENITEZ DANILO ELIAN

10 INSUA KAREN DANIELA IBARRA BENITEZ MARIO JOAQUIN

11 SILVANI MARTINEZ CINTIA CON HIJOS

12 FUENTES SILVIA ANDREA CON HIJOS

13 GONZALEZ IAQUINTA YAMILA NATALIA CON HIJOS

14 VITALE OSVALDO ARRIBELTZ PATRICIA MABEL

15 CALVO NICOLAS ALEGRE GABRIELA ITATÍ

16 CRESPO NICOLAS ALBERTO CEPEDA AGUSTINA LILIANA

17 SCALESA LUCAS EMMANUEL BINETTI LUCIA DE LOS MILAGROS

18 AZCONA LUCAS GABRIEL PERDOMO MARIA DE LOS ANGELES

19 ROSTAGNO DAMIAN ALEJANDRO MIRABELLI MARIA PAZ

20 PALOMEQUE LUCAS DAMIAN PARDO FERNANDA AYELEN

21 OTERO FLORENCIA MALDONADO MARCELO ALAN

22 FERMANELLI MARIA CAROLINA JUSTINO EDGAR DAVID

23 CANCELO RAFAEL JOAQUIN MAZZA MARIA LILIANA

24 NEIRA MAXIMILIANO NAVARRETE NATALIA NANCY

25 NAVARRO CRISTIAN ALBERTO BARELLA JOHANNA S.

26 DIEZ SOFIA LOPEZ IGNACIO AGUSTIN

27 MEDINA ROCIO CON HIJOS

28 LOUREIRO MATIAS RODRIGUEZ ANA NADIR

29 URQUIZA ESTER SUSANA PAEZ DIEGO HERNAN

30 BELARDO LAURA INES CON HIJOS

31 FUENTES IGNACIO UGALDE ANA INES

32 IGLESIAS MATIAS EZEQUIEL SANCHEZ SOFIA

33 ARNAIZ ANABEL CAMPO DIEGO MARTIN

34 ROEDELSPERGER MARIA FLORENCIA DE LA LAMA LUCIANO

35 SOLODUJIN MARIA NOEMI GETTE MAURICIO OSCAR

36 BARELLA JUAN JOSE BRIZOLIZ ANA LUCIA

37 PUCHETA CARLA MARISOL CON HIJOS

38 PRIETO MILTON HERNAN PEREZ VERONICA ANABEL

39 GARCIA RODRIGO OMAR CULASSO MILAGROS SOLANGE

40 MINA MARIA NATALIA CON HIJOS

41 BOUSRRET ENZO ALEJANDRO DANIEL FORNES ANALIA

42 PESCARA DIEGO GASTON SPINELLI LUCIANA

43 GROPPA GASTON ANDRES BENGOCHEA GORRITI PAMELA

44 GIOVAGNOLI DIEGO ALEJANDRO RINCON ANDREA PAOLA

45 CALVO LUCILA MIERES FRANCO

46 MOYANO ALEJANDRO SEBASTIAN CON HIJOS

47 CARDOSO ELIANA NOELY CHARAMONE JUAN JAVIER

48 SANTIAGO GUILLERMO CON HIJOS

49 ESTEBAN MARIA SOLEDAD CON HIJOS

50 OLIVA MARIA ESTHER CON HIJOS

51 NAVARRO RUBEN DARIO DODDATTE CINTIA GISELA

52 LEDESMA CESAR DARIO MORALES ROSA YANINA

53 SANTIAGO YANINA VANESA PRETTI SANTIAGO DARIO

54 LLERA MARIA CAROLINA CON HIJOS

55 MERLO PATRICIO FERRYRA NATALIA PATRICIA

56 OZAFRAN MARIA GISELE LAVARRE IAN PAUL

57 BARBOSA ZANESI GLORIA VANESA CON HIJOS

58 BARRERA JONATHAN DANIEL CON HIJOS

59 LARRAOUDE MARCOS DANIEL MUÑOZ MARIA EUGENIA

60 LUCENA ROMINA CON HIJOS

61 URTIZBEREA GUILLERMO RIVERO CAMILA PAULA

62 CORRAL MARIA ANA MANSILLA FEDERICO MARTIN

63 PAULI ROMINA CECILIA CON HIJOS

64 REYES RICARDO FABIAN CON HIJOS

65 PRESTIFILIPPO YANINA PAOLA BELTRAN HECTOR OMAR

66 CONESA ALEJANDRO EDGARDO SANTERO CINTIA NOEMÍ

67 GARCIA GROSSI FERNANDO MANUEL RIMOLDI FATIMA SOLANGE

68 VIDELA MARIANO GERMAN ROSSI EVELIN NEREA

69 BARRIOS AZCONA LEONEL ALEXIS FERNANDEZ AGUSTINA

70 OSIO LUCIANO ARIEL AGRAZA R JULIA

71 ARAUJO DARIO OSCAR ORELLANO NAHIR ELIANA

72 POLICCELLI LUCAS MARTIN FERNANDEZ YESICA NATALIA

73 JUAREZ DIEGO ALEJANDRO BELLEMANS ANABELLA BEATRIZ

74 CAMPELO MARIA TERESA SAVI PABLO

75 PEÑA ANA PAULA CON HIJOS

76 BORIES MATIAS ANTONIO FERRER EVANGELINA

77 CRIADO YANINA SOLEDAD CRUACIANELLI ROSASCHI MAURICIO HERNAN

78 SORDIAN ALBERTO JOSE SCIUTTO MAIA LIS

79 TRECCO MIRIAM RAQUEL FIGAL SERGIO GUSTAVO

80 DIAZ GUSTAVO DAVID ZUGASTY LUCIA

81 TISEIRA FERNANDO PLANES MARIA GABRIELA

82 VALENTINI GUSTAVO MARTIN SILVA MUÑOZ CONSTANZA

83 MIÑO RICARDO GABRIEL GUIYELO KARINA LILIANA

84 CASTELLO MIGUEL ADHEMAR CASTAÑEDA RITA FERNANDA

85 PINEDA CLAUDIA ALBERTINA MONTIEL DAVID

86 ARISTIMUÑO MARIA INES CON HIJOS

87 SANCHEZ MARIA ANTONELLA GONZALEZ CRISTIAN OSCAR

88 DELICIO MARIA FLORENCIA CON HIJOS

89 MAZAFFRA DARIO LARROQUE SOLEDAD

90 PONCE JUAN MANUEL GARCIA MARIA CECILIA

91 AGUIRRE PABLO NICOLAS VIGLIONE ANDRADA EVELIN

92 VILCHES BRIAN LEONARDO PASCUAL MIRANDA

93 CERINIGNANA GUILLERMO CON HIJOS

94 FANZI IGNACIO JAVIER SOSA JENNIFER MARLENE

95 GOMEZ DIOGENES EFRAIN VERGALITO MARIA DANIELA

96 SANCHEZ LUCIA CON HIJOS

97 JUSTINO ALBERTO SARMIENTO JUSTINA GIMENA

98 ROMERO ESTEFANIA YAMELA OTERO EZEQUIEL

99 ROMERO GIMENA GISELA TORRENTE NAHUEL

100 GRISSON PAMELA SALOMONE RICARDO JORGE

101 CARLOS MARCELO GUINFEN MOYANO ADRIANA LUCIA

102 CASTIA VALERIA YANINA MAYA JORGE JAVIER

103 CARNEVALI SERGIO RICARDO CON HIJOS

104 BERDUGO MAXIMILIANO NICOLAS DISPURO ALINA

105 KENIS PABLO ANDRES VARGAS MARIA SOLEDAD

106 PITONI VICTORIA CON HIJOS

107 OLIVERA NAHUEL RUIZ DAIANA ETHEL

108 CULASSO MARCELO ANDRES SCHPETHER CARMEN

109 CHANGAZZO NAHUEL GALLEGO KAREN

110 GIMENEZ CANDELA SOLEDAD CON HIJOS

111 CRESPO AGUSTINA CON HIJOS

112 KOZAC GERARDO GERMAN ROSA YAMILA GISELE

113 GARCIA MARIA VICTORIA LEZCANO GUILLERMO OSCAR

114 PEREZ JUAN MARIA CORIA PATRICIA NOELI

115 PAMELA SOLEDAD ISLAS NAZARENO GONZALEZ

116 CAMARGO IGNACIO AGUSTIN SERRA MA DE LOS ANGELES

117 BISIO DANIEL ENRIQUE MARIA ALICIA MASSOLA

118 ARANDA MERCEDES DEL CARMEN HUGO HERNAN AGUA VELAZQUEZ

119 DIAZ LEONARDO MANUEL TACONAO MARIA FERNANDA

120 CANDO JONATAN EZEQUIEL CON HIJOS

121 ESPINOLO GUILLERMO OSCAR CON HIJOS

122 BERNASCONI FRANCISCO EDUARDO LOPEZ YANINA GIMENA

123 EFEMENCO IVANA MURUA ENZO ALBERTO

124 SAINZ AJA CARMEN BEATRIZ CON HIJOS

125 SAMAD GABRIEL ALFREDO SAMPAIO LUCILA LUJAN

126 MARIA JOSE SAYAGO SOTO JOSE MARIA

127 VARELA JOSE ANTONIO CIAMARRA ELIANA VALERIA

128 SEISDEDOS ALEJANDRO ABEL ELEICEGUI FRIDEL YANINA ANAHI

129 DOMINGUEZ MARIA LUCIA CON HIJOS

130 DIFIORI AGOSTINA CON HIJOS

131 MARTIN ALEJANDRO RIVERO BASUALDO PAULA BETIANA MIRAZO

132 RECOULAT DANIELA LETICIA CON HIJOS

133 MENDOZA JOSEFINA VEINTICINCO EMILIO ARTURO

134 FERNANDEZ JORGE EDUARDO BIGGI AMALIA RAMONA

135 ISARRUALDE GUSTAVO CESAR CON HIJOS

136 FERNANDEZ SABRINA SUAREZ ALFREDO MAXIMILIANO

137 BARBASTE C MARTIN VELAZQUEZ SOLEDAD

138 NOLASCO EMMANUEL URBANEJA MARISOL

139 YOHANA SELENE GUIYELO JUAN PABLO SILVA

140 GARCIA ROMAN LOBO NATALIA ROMINA

141 JAIMEZ GIULIANA MEDINA LUCAS MIGUEL

142 MOLINARI PAOLA MARINA LUCIANO LEDESMA

143 REYES JULIAN EDUARDO RUIZ MARILINA

144 DEMARIA HERNAN GABRIEL CASTIA JUDITH YANET

145 MEDINA RAMON ALEJANDRO CACERES MARISA ANDREA

146 ERCOLI MARIA VALENTINA MANUEL DE LA LAMA

147 APRAY DIEGO HERNAN CON HIJOS

148 COMERIO MARIA CELINA CON HIJOS

149 RODRIGUEZ RUBEN ANDRES BASELLI ESTEFANIA MAITE

150 SANCHO ALICIA ISABEL CON HIJOS

151 CEJAS FRANCISO TOLEDO MARIA LUJAN

152 ALVAREZ ANDRES FALBO DANIELA FERNANDA

153 ALBANO ADRIAN EZEQUIEL YANET ALDANA PERALTA

154 BIANCHI PATRICIA KARINA MARTIN JULIO ALBERTO

155 ANTONINO DANIELA INES ANGEL FRANCISCO GONZALEZ

156 PEREYRA MARIA DE LOS ANGELES REINALDO ANDRES MONFORTE

157 VELIZ LORENA ELIZABETH FARINOLA GABRIEL ARMANDO

158 BAEZ MARCO ANTONIO ORTIZ MARIA VICTORIA

159 REYES MARIANO ANDRES MARCOS ROCIO SOLEDAD

160 WILBERGER, MARIA VANINA CON HIJOS

161 LLARGUES JUAN MANUEL GARCIA LUCIANA

162 SANTOMINGO, MARÍA ROSANA CON HIJOS

VIVIENDAS

Cada vivienda tiene un costo de 1.110.000 pesos, incluido el valor del terreno y también las obras de infraestructura: cloacas, agua, cordón cuneta, tendido eléctrico, iluminación, entre otras.

El modo de pago será el siguiente: 210.000 pesos en tres cuotas iguales, de 70.000 pesos cada una. El saldo en 150 cuotas mensuales y consecutivas. Tanto la primera cuota como las siguientes hasta el 30 de junio de 2019 serán de 6.000 pesos.

A partir de junio del año que viene, el resto de las cuotas se ajustará en forma semestral por el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), o la norma que más adelante pueda dictarse en su reemplazo.

El precio de la vivienda corresponde a la cotización vigente al presente mes de octubre.

Las obras se ejecutarán con el sistema de construcción tradicional en un plazo de 15 meses -período que empezará a correr a partir de la firma del último convenio- y cada una tendrá unos 56 m2., distribuidos en dos dormitorios, baño, cocina y comedor.

Además de estas 42, el Municipio anunció otras 18 viviendas a edificarse en las localidades de 30 de Agosto (ocho casas), Beruti (cuatro), La Carreta (dos), Girodías (dos) y Garré (dos), pero por una cuestión organizativa, el llamado a concurso se realizará en los primeros días de noviembre.

REQUISITOS

Quienes se presentaran tenían que ser personas mayores de edad, hábiles para contratar y constituir una familia con o sin hijos, y tenían que acompañar su propuesta con la siguiente documentación:

Declaración Jurada de no poseer otro inmueble. Es decir, la futura casa es para ser destinada a vivienda única y de ocupación permanente.

Declaración jurada de ingreso mensual del grupo familiar, a efectos de evaluar su capacidad de pago.

Certificación que acredite domicilio no menor a dos (2) años inmediatos anteriores a la fecha en nuestro distrito. Aquellas personas nativas del partido de Trenque Lauquen, tenían que demostrar residencia actual aunque el plazo fuere menor al mencionado.

Acta de compromiso en la que el beneficiario manifiesta conocer fehacientemente las condiciones, derechos y obligaciones que dispone la Ordenanza nº 891/94.

Los aspirantes, como ya se señaló, tenían que ofrecer en concepto de pago anticipado la suma de 210.000 pesos a pagarse en tres cuotas iguales y consecutivas.

La primera a la firma del boleto de compraventa, la segunda en diciembre de este año y la tercera en enero de 2019. El resto de las cuotas se abonarán del 1 al 10 de cada mes en los meses subsiguientes, siendo la primera de 6.000 pesos.

El ajuste comenzará a aplicarse a partir de la cuota con vencimiento en julio de 2019 utilizando para ello el CVS que publica el INDEC, tomándose la misma base que para el resto de los planes de vivienda.

Debido a que el número de ofertas válidas superó la cantidad de viviendas a adjudicar se realizará un sorteo, confeccionándose un listado de titulares y de diez suplentes para cubrir posibles vacantes por desadjudicación o renuncia.

Las adjudicaciones se harán sin especificar inmueble, el que se determinará al momento de la entrega mediante el mecanismo de sorteo.

Si algún integrante del Círculo Cerrado decide retirarse del mismo por cualquier razón que no sea por mora, se procederá de la siguiente forma: El interesado comunicará su determinación a la Municipalidad, que evaluará la petición y podrá devolver el dinero al renunciante.

En ese caso, el Departamento Ejecutivo corroborará el listado de suplentes y llamará a licitación para adjudicar la o las viviendas respetando los mecanismos ya previstos en la ordenanza.