El sol se sumó a la segunda y última jornada de AcercArte

Bajo un sol que le puso calidez a la tarde se concretó ayer la segunda y última jornada del AcercArte, el evento cultural impulsado por el gobierno provincial que tuvo una importante participación de vecinos locales y de la región. Ya desde temprano el centro de la ciudad se fue colmando de personas que llegaban de diferentes puntos de la planta urbana para disfrutar de las diferentes actividades que se fueron desarrollando durante toda la tarde.

Así, familias enteras, jóvenes y adultos de las más variadas edades circularon en gran número por los diferentes stands ubicados alrededor de la Plaza San Martín donde la existencia de múltiples alternativas complicaba la tarea a los más indecisos.

Y como sucedió en la primera jornada con la presentación de Illia Kuriaky & The Valderramas”, el momento de mayor convocatoria fue al atardecer cuando el ex líder de los Caballeros de la Quema, Iván Noble subió al escenario para brindar un show musical que dejó conformes a todos.

n Actividades

A partir del mediodía se fueron sucediendo, con una coordinación perfecta, las distintas actividades que comenzaron con espectáculos para los más pequeños como el show musical de la agrupación “Koufequín.

También hubo cine en el cual se proyectaron cortos de Wallace & Gromit (Infantiles y familiares); danza urbanas cargo del CAD (Combinado Argentino de Danza), con la dirección de Andrea Servera.

Los más pequeños también tuvieron la oportunidad de disfrutar de actividades vinculadas a la literatura y la narrativa en el espacio de la biblioteca que se llevaron adelante en una de las carpas ubicada al costado de la plaza principal.

Mientras que para los amantes de la música y del séptimo arte las proyecciones en la modalidad cine 360º de los films “Pink Floyd -The Wall” y más tarde “The Dark Side of the Moon” fue una experiencia novedosa para los fanáticos y no tanto de la banda.

n Humor

En tanto que sobre el escenario principal se desarrollaron diferentes espectáculos destinados a públicos de todas las edades. Uno de los más aplaudidos fue el de Eduardo Calvo que con su personaje el Heavy re Jodido, le puso humor a la tarde que a pesar de la presencia del sol de a poco se fue tornando fresca.

Sin embargo el público se fue renovando por lo cual las actividades que se llevaban a cabo en los diferentes stands contaban con tránsito permanente.

Además es para destacar la puntualidad con la cual se cumplió con lo programado inicialmente desde la organización lo que le dio al evento un carácter de previsibilidad y permitió que todo se desarrolle sin ningún contratiempo.

n Figuras

Sin lugar a dudas el cierre de “AcercArte” contó con dos figuras de renombre ya que pasadas las 19.30 el músico Iván Noble se subió al escenario principal para brindar un show en el cual hizo un repaso de los éxitos de su carrera solista mezclados con algunos clásicos de su época como líder de “Los Caballeros de la Quema”

Y tal como sucedió en la noche del sábado, el show de Iván Noble fue uno de los de mayor convocatoria del evento.

Pero el cierre del “AcercArte” tuvo a otra figura de renombre nacional: Betiana Blum quien con su obra “Yo amo a Shirley Valentine” fue la frutilla del postre de dos jornadas en las cuales nuestra ciudad se colmó de arte.