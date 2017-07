El Sindicato de Salud Pública ofrece dos interesantes cursos

El próximo 15 de agosto se iniciarán dos cursos que podrán ser aprovechados por vecinos de Trenque Lauquen y la región. Los mismos, están organizados por el Ministerio de Salud y se realizan en la ciudad a través del Sindicato de Salud Pública. Se trata del curso de Auxiliar Cuidador de adultos mayores y una profesionalización de auxiliar de enfermería. Hay una preinscripción abierta.

María Inés Coluccio, secretaria general de Salud Pública, explicó a medios colegas que el “Ministerio de Trabajo de la Nación justo con FATSA (Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina) a la cual el Sindicato de Salud Pública está adherido, ha impulsado este curso de Auxiliar Cuidador Gerontológico, que quiere decir adulto mayor. Esta posibilidad nos pone muy contentos porque es una demanda importante, hay mucha gente mayor que no quiere salir de los domicilios, incluso en los geriátricos hay mucha gente grande, hay que tener en cuenta que hoy se llega a mucha más edad y hay mucha gente grande que demanda muchos cuidados domiciliarios y no hay mucha gente preparada porque si bien hay cuidadores domiciliarios terapéuticos esto está destinado exclusivamente al cuidado del adulto mayor. No es lo mismo un adulto sano que un adulto con patologías y por eso viene muy bien”, afirmó.

En el mismo sentido, expresó que esta posibilidad “se ha pensado para que tenga una continuidad hasta que haya gente capacitada en todo el país y después empezar a exigir que los cuidadores sean personas idóneas”.

n Dos módulos

Este curso estará a cargo de las profesionales María Laura Cereigido (médica geriatra) y Ana María Martín (licenciada en enfermería). El mismo, que se dictará en el Centro de Formación Profesional Nº 402 consta de dos módulos y, el primero de éstos, iniciará el 15 de agosto y se dictará hasta diciembre de 2017. Se cursará tres veces a la semana, los días martes, miércoles y jueves de 13.30 hasta las 16.30. El segundo módulo se realizará el año durante 2018 una vez adquiridos los conocimientos en el primer módulo. La inscripción se realiza la hace la Oficina de Empleo y el único requisito es que los asistentes sean mayores de 18 años.

n Profesionalización de enfermería

En otro orden, Coluccio hizo referencia al curso de profesionalización de enfermería. “Hay mucha gente que son enfermeras auxiliares y queremos llevar a esas enfermeras a que sean enfermeras profesionales universitarias. Es exclusivamente para nuestros afiliados que tengan la matrícula de enfermera auxiliar y tres años o más en el cargo. Entonces, van a poder realizar este curso en dos años. Ya tenemos muchos inscriptos de la zona”, dijo antes de señalar que el mismo “se dictará durante todo el día a pedido de gente de la región. También será el 15 de agoto cuando se haga la apertura de ambas carreras en el Centro Cívico”. El título de este curso será de Enfermera Profesional Universitaria.