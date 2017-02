El Sindicato aún sigue estando en contra del 18%

Desde el Sindicato de Trabajadores Municipales, entidad que surgió hace unos meses a nivel local como una alternativa a la Asociación de Trabajadores Municipales, su secretaria general, Micaela Coronel, se refirió al presente de las negociaciones salariales que están llevando a cabo la Asociación y el Ejecutivo comunal, remarcando que todavía no se ha convocado a la entidad a la que representa a ser parte de la conversación y manifestándose en total desacuerdo con una suba del 18 por ciento.

A pesar de que pareciera que la negociación entre el Ejecutivo y la Asociación estaría a punto de cerrarse, Coronel enfatizó que la postura del Sindicato, al que representa, “sigue siendo la misma”. “No nos están llamando, y seguimos pensando que el 18 por ciento es poco, ya que implica alrededor de mil pesos aproximadamente en una categoría baja, incluso no sé si llega a mil pesos; después se piensa en sumas no remunerativas, con lo cual también estamos en desacuerdo porque a los jubilados no les llega esa suma, sino que les llega solamente el aumento porcentual”, explicó.

n En otros municipios

En tanto, de acuerdo al contacto que el Sindicato local ha tomado con otros gremios también afiliados a la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FeSiMuBo), la dirigente sostuvo que “en los otros municipios están exactamente igual a la situación que se está atravesando acá, el 18 por ciento es general, y tampoco se está aceptando”. “Desde la Federación se publicó un comunicado que resalta que no se va a aceptar un 18% de ninguna forma y se está en estado de asamblea y alerta permanente”, cerró.