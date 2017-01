El show de Márama podría darse en marzo

La tormenta que pasó por Trenque Lauquen este domingo a la noche obligó a la suspensión del recital que el grupo de cumbia pop uruguaya Márama iba a brindar desde las 22 en el estadio de Barrio Alegre, y desde el club “celeste” marcaron que se buscaría una nueva fecha para la presentación de la banda, la cual podría darse en marzo.

Carlos Schwab, presidente de Barrio Alegre, le dijo a La Opinión que ayer se comunicó con el mánager de Márama, quien le indicó que el grupo tiene todas sus fechas de febrero comprometidas pero le ofreció una alternativa para marzo, propuesta que anoche era analizada en una reunión.

Ayer los artistas tenían un compromiso para presentarse en Mar del Plata y la idea es ver en qué momento puede darse la presentación en Trenque Lauquen, por eso desde Barrio Alegre se estudió el ofrecimiento y entre hoy y mañana podría llegar a comunicarse la confirmación de la nueva fecha.

n Mucho viento

Vía Twitter, pasadas las 22 del domingo Agustín Casanova, líder y vocalista de Márama, anunció que “se canceló el show”, adelantando que habían pasado “unas cosas complicadas”. Y más tarde por el mismo medio se detalló que “empezó a llover, se cortó la luz, y se empezó a derrumbar el escenario”. También se señaló que el grupo perdió algunos instrumentos y que “fue una locura cómo se empezó a volar todo”. “Nos sobrepasó totalmente la situación del clima y tuvimos que cancelar el show”, remarcaron, a la vez que pidieron disculpas por eso. Así y todo, Schwab destacó que el grupo no le hizo reclamos al club local de ningún tipo.

Por otro lado, el escenario de Barrio sufrió algunas roturas menores, principalmente en la lona que lo cubre, algo en lo que ya se comenzó a trabajar para una reparación, teniendo en cuenta que en pocos días, el 11 de febrero, se presentará allí Franco De Vita con otro show musical internacional.

n Gastos

Y en referencia a otros inconvenientes que trajo esta suspensión, Schwab hizo hincapié en que se deberá invertir nuevamente en gastos de traslados, alojamiento y viáticos, además de lo que refiere a iluminación y sonido, que son los más altos y por los que se buscará un arreglo por una rebaja.

También el entrevistado lamentó que el recital se haya tenido que postergar y destacó que al momento de la suspensión había unas 8 mil personas en el estadio. En tanto, sobre la devolución de entradas y plateas a quienes las hayan comprado y no quieran o no puedan ir a una segunda fecha, se trata de algo que también iba a ser analizado anoche, aunque de antemano Schwab aclaró que se iba a buscar “que la gente no pierda nada”.