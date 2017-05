El Senior tiene tres candidatos

A sólo tres fechas de que termine el Torneo Apertura del Fútbol Senior organizado por la Liga Trenquelaquense son tres los equipos candidatos al título. Luego de lo ocurrido en el octavo capítulo jugado ayer por la mañana, donde ganaron Ferro Carril Oeste y Barrio Norte de América, el “Verde” tomó el liderazgo, siendo segundo el equipo de Rivadavia y tercero el FBC Argentino, que cumplió con su fecha libre.

Ferro sumó un nuevo triunfo tras ganarle por 3 a 1 a Atlético Rivadavia en América y Barrio Norte ganó su partido por la minima diferencia sobre Independiente de Rivadavia. Otra buena victoria consiguió Las Guasquitas, que por 4 a 0 se impuso sobre Unión de Rivadavia; además se dio el 2 a 0 logrado por Barrio Alegre ante Atlético Trenque Lauquen, y el 4 a 0 de Monumental ante Tres Llantas.

n El Torneo

El certamen está siendo liderado por Ferro, con 21 puntos, marcha segundo Barrio Norte de América, con 18, y tercero, el FBC Argentino, con 16 puntos, los tres claros candidatos. Luego están: 4º Las Guasquitas (13), 5º Barrio Alegre (10), 6º Independiente (9), 7º Atlético Rivadavia (7), 8º Monumental (6), 9º Unión Deportiva (4), 10º Tres Llantas (0) y 11º Atlético Trenque Lauquen (0).

n La próxima

La novena fecha tendrá estos enfrentamientos: Ferro Carril Oeste vs. FBC Argentino, Barrio Norte vs. Atlético Rivadavia, Monumental vs. Atlético Trenque Lauquen, Barrio Alegre vs. Unión Rivadavia y Las Guasquitas vs. Independiente. Tres Llantas cumplirá con su partido libre.