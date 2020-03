El Senasa estableció excepciones para la vacunación antiaftosa hasta el 31 de marzo

A raíz de las medidas de emergencia adoptadas por el Gobierno Nacional para contener el COVID-19, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) instrumentó una excepción en el cumplimiento de la campaña de vacunación antiaftosa.

Mediante la resolución número 288/2020, se dispuso exceptuar de esta obligación a “bovinos y bubalinos procedentes de establecimientos agropecuarios que aún no hayan cumplimentado o completado en su totalidad la vacunación correspondiente a la Primera Campaña de Vacunación Contra la Fiebre Aftosa del año 2020”.

Se trata de una excepción que “procederá solo cuando estos animales se destinen a establecimientos que, al momento de la recepción, tampoco hayan cumplimentado o completado en su totalidad la vacunación correspondiente a la Primera Campaña de vacunación contra la Fiebre Aftosa del corriente año”.

La medida no alcanza a “bovinos y bubalinos que aún no hayan recibido su primera – vacunación contra la Fiebre Aftosa”. De esta manera, solo se exceptúa a ejemplares que ya hayan recibido la vacuna en los últimos años, indicó este jueves el organismo sanitario nacional.

Estará vigente hasta el 31 de marzo en línea con el aislamiento obligatorio establecido por el Gobierno; aunque esta fecha puede extenderse si el Poder Ejecutivo amplía la vigencia de la cuarentena.