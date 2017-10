El SAME vendrá a capacitar a personal del hospital Orellana

La puesta en marcha en Trenque Lauquen, del programa del Servicio de Atención Médica de Emergencias denominado SAME Provincia, ya está muy próximo. El viernes 27 de octubre se realizará una capacitación en el Hospital Municipal “Dr. Pedro T. Orellana”.

Así se informó desde la Dirección de ese centro de salud que la jornada de capacitación se extenderá de 8 a 18, y que vendrán una docena de profesionales a dictarla. Está dirigida a médicos, ambulancieros, radiooperadores, administrativos, etc.

Este convenio, para la puesta en marcha del SAME Provincia lo rubricaron el intendente municipal Miguel Fernández, y el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Scarsi, el 27 de julio de este año y consiste en la entrega gratuita de una nueva ambulancia de alta complejidad totalmente equipada para emergencias y la capacitación y entrenamiento profesional de médicos, enfermeras, choferes de ambulancia y radiooperadores.

Ampliamente conocido y reconocido por su capacidad profesional y técnica el SAME en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el sistema comenzó su recorrido en la zona del Conurbano integrando el área metropolitana. En esta etapa de implementación del sistema, le tocó el turno a las ciudades del interior, como es el caso de Trenque Lauquen.

En términos económicos significa la entrega de una suma de dinero en 8 millones de pesos que desembolsaran en tres años conforme se ejecute el gasto operativo, cuya rendición será mensual.

n Servicio de emergencia

Este sistema, ya implementado en grandes ciudades de la Provincia significa un salto de calidad de las prestaciones ofrecidas por el sistema municipal de salud ya que dentro de las obligaciones contraídas está la de remitir información respecto a cantidad de emergencias, tiempo de respuesta, nivel de cumplimiento de protocolos de emergencia, indicadores de resultado, encuestas de satisfacción de calidad de atención respecto al traslado como así también de la atención por parte de los radioperadores entre otros indicadores de gestión de resultados.