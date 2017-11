“El Saber del Pueblo” festeja sus dos años en Radio Omega

El próximo 2 de diciembre a partir de las 21.15 se concretará en la Casa de la Historia y la Cultura el festejo por los dos años del programa “El Saber del Pueblo” que todos los sábados de 8 a 10 se emite por Radio Omega y que conduce el músico y profesor Cristian López Aimar. El ciclo radial, que desde su inicio en diciembre de 2015 tiene el fin de difundir la música argentina en sus diferentes expresiones, ha sabido ganarse una importante audiencia en sus dos años en el aire, principalmente de aquellas personas vinculadas al arte folklórico argentino.

Para este sábado, entonces, López Aimar ha organizado “un encuentro de artistas locales al igual que el año pasado cuando se concretó la idea de hacer una jornada de talleres artísticos”, dijo el artista entrevistado por La Opinión. “La idea de este evento es eso, reunir a distintos espacios artísticos locales y por eso, en el marco de los dos años de El Saber del Pueblo que ha tenido durante todo este año 2017 entrevistas con artistas de la ciudad (no sólo músicos sino de distintas artes) la idea fue convocar a distintas expresiones”.

Entonces, por un lado y en lo que respecta a danza folklórica, estará presente la Academia ‘La Cautiva’ que dirige Paula Tagliaferro; en danza-tango hará su aporte el taller ‘Luna y Misterio’ que lleva adelante el músico y bailarín Hugo Altamiranda; en canto folclórico estará presente Omar López con su propuesta como solista y también en canto hará lo propio el taller de técnica vocal de Regina Ponce. Por último, en música coral participará el coro ‘Arpegios de Vida’ que también está a cargo de Regina Pone mientras que, en guitarra solista, actuará el propio Cristian López Aimar.

n Muy escuchado

El artista, quien es oriundo de Garré pero que hace ya varios años se encuentra residiendo en la ciudad de Trenque Lauquen, comentó que, a modo de balance, el programa “se ha ido ganando un espacio gracias a ese público asiduo que llama o manda un mensaje por whatsapp, es un público que por más que este año haya sido un poco atípico porque ha habido varios programas grabados por mi actividad como guitarrista con Los Altamirano cuando salía el programa en vivo estaba el mensaje fiel de los oyentes que saben muy bien cuando el programa es grabado y cuando no. El balance es bastante bueno, sobre todo cuando ocurre que te encontrás en algún evento con gente que te dice ‘no te escribo pero te escucho siempre’ o de vez en cuando aparece algún oyente en la radio que te dice lo mismo”.

Asimismo, el músico adelantó que “El Saber del Pueblo” continuará saliendo al aire durante 2018. “No lo hago por ciclos sino que continúo haciéndolo durante todo el año tomándome la libertad de darme una semana de vacaciones en algún momento y dejar el programa grabado para que la audiencia lo pueda escuchar”.

Como ya se dijo, la cita será en la Casa de la Historia y la Cultura, un espacio al que el artista convocante eligió no por casualidad. “Estamos haciendo historia y también cultura con una propuesta de este tipo en la que rescatamos a los artistas del arte folklórico argentino que quizás ya no se escuchan tanto en los medios de comunicación, en la cual se le da espacio a los nuevos valores de otros lugares del país y también tienen un buen espacio los artistas folclóricos locales”.