El ruralismo se adaptó y continuó

Pasado un mes y medio de haberse decretado el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el gobierno nacional para evitar la propagación del Covid-19, los distintos sectores de la economía del distrito de Trenque Lauquen comenzaron a hacer un balance sobre cómo afectó este periodo de cuarentena a las diferentes actividades que los conforman.

En este marco, La Opinión tomó contacto con el productor Ignacio Kovarsky, dirigente de la Sociedad Rural de Trenque Lauquen, contó: “Nosotros desde toda la ruralidad conformada por transportistas, empleados de campo, productores, dueños de campos y también quienes prestan servicio al campo, tuvimos que adaptarnos para salir a trabajar cuando se declaró como esencial nuestra actividad.

Por supuesto que, por un lado, tuvimos una gran exposición desde un principio a la enfermedad, pero, por otro lado, tuvimos la posibilidad de seguir trabajando y que los alimentos no se frenen, que las empresas agropecuarias no se frenen, que las exportaciones no se frenen y creo que, por todo esto, la actividad ha sido considerada esencial”.

“Entonces, haciéndonos cargo de eso, lo que se trató de hacer, en principio, fue trabajar en conjunto con el Municipio con todo lo que tuvo que ver con permisos de tránsito ya sea para empleados rurales, propietarios, gente que presta servicios, los vacunadores de aftosa, todos los transportistas, todos los servicios al campo ya sean mecánicos, gomeros y molineros.

Es decir, a todos los servicios que trabajan alrededor del campo hubo que estudiarlos para saber cómo hacer para que puedan seguir transitando. Eso fue lo más complicado al principio”, contó.

Freno

Kovarsky contó que, por otro lado “la vacunación de aftosa se frenó”. “Estamos en plena campaña y se frenó una semana hasta tanto poder hacer unos protocolos de seguridad tanto para los empleados como para los que viven en el campo porque, por supuesto, todos los que vamos y venimos del pueblo al campo podemos ser un vehículo de contagio y la gente que vive en el campo está mucho más aislada y tiene mucha más certeza de no enfermarse.

Dificultoso

Kovarsky no duda en afirmar que “hasta que todo se aceitó fue dificultoso, pero hoy sigue siendo un poco difícil porque los servicios al campo no son tan fáciles de cumplirlos, hay restricciones, mucha declaración que hay que hacer. Por otro lado, también tiene problemas la gente que tiene que ir a trabajar a La Pampa porque no la dejan pasar a esa provincia”.