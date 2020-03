El RENATRE habilitó una solicitud virtual

El RENATRE (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores) en concordancia con lo dispuesto por el Gobierno Nacional sobre los cuidados y el aislamiento social preventivo y obligatorio, para evitar el contagio y la propagación del coronavirus (Covid 19), habilitó la solicitud virtual de la Prestación por Desempleo para trabajadores rurales.

Desde la oficina local de la entidad indicaron que se trata del “trámite mas urgente ya que hay que brindarle la prestación a los trabajadores que quedan desempleados” al tiempo que añadieron que el mismo se realizaba anteriormente de manera presencial y con firma del beneficiario.

n Trámite

A través de un comunicado desde el RENATRE informaron: “En vistas de la situación actual del país, tenemos que colaborar con todo lo que sea necesario para que los trabajadores rurales no se vean expuestos al contagio del coronavirus pero sin dejar de acompañarlos en sus necesidades, por eso habilitamos la posibilidad de iniciar los trámites de forma on line dado que la atención presencial está suspendida”.

Y se agregó que “en este sentido, el organismo habilitó la solicitud del trámite de Prestación por Desempleo de manera virtual. Para esto el trabajador deberá ingresar a www.renatre.org.ar/trabajadores/prestacion-por-desempleo/, descargar y completar el formulario de inicio de prestación por desempleo Ley 25.191”. Y que “en caso de no poder completar la descarga del formulario, podrá hacerlo también en forma manuscrita”.

En ambos casos, el trabajador deberá suscribir su solicitud y enviarla vía Whatsapp o correo electrónico, junto con el resto de la documentación requerida, al teléfono de la delegación que le corresponda, publicados en la página oficial del RENATRE. Finalmente, y luego del análisis pertinente, se notificará el resultado del trámite vía mensaje de texto al solicitante.

n Momento difícil

En el texto además se explica: “Estamos actuando lo más rápido posible para acompañar a los trabajadores rurales que han perdido su empleo en este momento especialmente difícil. Estas medidas buscan seguir ayudando a los trabajadores rurales, productores y empleadores pero sin descuidar su salud y la de todos los trabajadores del Registro”.

Por otra parte, el RENATRE decidió suspender los plazos administrativos hasta el 31 de marzo, en tanto por las boletas de pago con vencimiento se puede solicitar su reimpresión sin intereses adicionales hasta el 8 de abril de 2020.

El Registro busca dar atención a las consultas y trámites de los trabajadores rurales y empleadores y, a su vez, colaborar con los cuidados básicos para evitar el contagio del coronavirus.