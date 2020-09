El regreso más esperado para los amantes de los fierros

“Lamentablemente no voy a estar presente en el reinicio del TC. Trabajamos hasta último momento para poder juntar el presupuesto pero este momento que vivimos hace que no pueda moverme lo necesario para conseguirlo. Agradezco a todos los sponsors que me siguen apoyando y espero lograr conseguir la mayor parte del presupuesto para volver de la mejor manera” fueron las palabras de Sergio Alaux para sus seguidores que esperaban verlo en pista este fin de semana en el reinicio del Turismo Carretera.

La máxima categoría del automovilismo nacional vuelve al ruedo, luego de varias idas y vueltas, y será en el autódromo de San Nicolás. Un reinicio con fecha doble, por lo que los amantes de los fierros podrán tener sábado y domingo de finales frente a la televisión.

Y Alaux volvió a confirmar algo que venía adelantando en cada contacto con la prensa. Desde los primeros rumores de la vuelta del TC a las pistas el piloto fue adelantando que, económicamente sería difícil estar presente. Asimismo Alaux se mantuvo activo, entrenando con su preparador físico, pero también disfrutando de la inauguración del kartódromo asfaltado local.

Ayer ya se abrió el show del Turismo Carretera en esta vuelta a las pistas y para hoy las clasificaciones del TC de ambas carreras. Mañana el TC tendrá la primera final a las 16.30 en tanto que el domingo por la mañana volverán las tres habituales series y a las 13.20 la segunda final del fin de semana.

La burbuja

Será una primera prueba importante para la ACTC y el Turismo Carretera que pondrán en pista todo el show y circo del automovilismo nacional bajo un estricto protocolo y una “burbuja” que buscará ser infalible.

El Turismo Carretera disputará la tercera fecha del Campeonato 2020 en el Autódromo San Nicolás Ciudad. Hoy se llevarán a cabo dos clasificaciones. La primera clasificación determinará el orden de las series del sábado, que se disputarán desde las 12 horas; posteriormente, a las 16.30, se realizará el Gran Premio Río Uruguay Seguros. Y la segunda clasificación del viernes determinará el orden de las series del domingo, que se pondrán en marcha a las 10 horas. A las 13.20 se disputará el Gran Premio Shell, que contará con el mismo formato que la competencia del sábado: 20 vueltas o 50 minutos máximo.

Facundo Ardusso, el piloto de Torino y ganador de la primera cita del año en Viedma, llega como el líder del certamen con 79 unidades. Detrás aparece el último piloto en triunfar antes del receso, Juan Cruz Benenuti (Torino), con 72,5 puntos. Julián Santero (Ford), Valentín Aguirre (Dodge) y José Manuel Urcera (Chevrolet) completan los primeros cinco escalafones del campeonato, respectivamente.

Será la tercera presentación de “La Máxima” en el circuito nicoleño, en el cual las marcas Torino y Chevrolet ostentan una victoria cada una. En el desenlace del certamen 2018 que consagró a Agustín Canapino, el ganador fue Alan Ruggiero. Mientras que en 2019, y en etapa de Copa de Oro, justamente el arrecifeño fue quien se atribuyó el triunfo.

Protocolo

La “burbuja” para estos días en San Nicolás armada por la ACTC tiene los siguientes puntos importantes: “Una vez ingresado al predio no se podrá salir del mismo bajo ningún motivo (salvo en caso de fuerza mayor) hasta el día domingo una vez finalizado el evento. Cada equipo deberá traer los víveres para los días del evento. Está prohibido salir a realizar comprar de alimentos. Se controlará antes de ingresar al Autódromo la temperatura y el olfato. Tener en cuenta el día previo a viajar si alguna de las personas tiene síntomas de COVID, (y que de ser así) no viaje y deberá ser reemplazada por otro integrante. La llegada de los camiones al circuito debería ser únicamente el día jueves ya que está prohibido llegar el día miércoles y caer cola. Una vez que se llega el día jueves y se comienza a realizar la fila de entrada no se permite bajar del mismo hasta tanto sean llamados por los Oficiales Deportivos para comenzar a realizar los trámites de test, acreditación y entrega de declaración jurada. Se informa a los equipos que las duchas de los Autódromos no estarán en funcionamiento por un tema sanitario y protocolar, por lo tanto tener previsto en su semi o motorhome el lugar adecuado para dicha operativa. Cada auto ocupará el espacio de un box sin poder compartir espacio con otro. Las personas habilitadas a trabajar en cada auto solo serán las declaradas (identificadas en la ropa con numero de auto, nombre y apellido) por cada piloto y no podrán ingresar a otro box”.

De esta manera el Turismo Carretera busca minimizar riesgos y que esta primera vuelta a las competencias abra las puertas para seguir corriendo durante el resto del 2020.

Los horarios

Para hoy la presencia en pista del TC será con los entrenamientos de 30 minutos en dos tandas, de 12.50 a 13.20 horas y de 13.25 a 13.55 horas. Luego llegará la clasificación para la primera carrera, cuatro tandas de 8 minutos, a saber: de 14.40 a 14.48; de 14.51 a 14.59; de 15.02 a 15.10 y de 15.13 a 15.21. Mientras que la clasificación para la segunda carrera también será a cuatro tandas de 8 minutos, comenzando de 17.30 a 17.38; 17.41 a 17.49; de 17.52 a 18.00 y de 18.03 a 18.11 horas.

Mañana será el turno de la primera final, con el comienzo de la televisación a las 15 horas. El TC correrá la final a 20 vueltas, o 50 minutos de máximo, a las 16.30 horas.

Mientras que el domingo, y luego de las tres series, llegará la segunda y última final del fin de semana, desde las 13.20 a 20 vueltas o 50 minutos de máximo.