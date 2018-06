El reflote de un impuesto despertó rechazo de parte de los tamberos

La idea de volver a cobrar un impuesto por uso de caminos rurales impulsado hace más de dos décadas que el Municipio no estaba aplicando generó la reacción de productores lecheros y la Sociedad Rural de Trenque Lauquen, que emitió un comunicado al respecto.

Según se supo, la idea del Ejecutivo es reflotar un viejo artículo de una ordenanza para cobrar al sector lácteo un impuesto por el uso de caminos rurales. En tanto, desde la propia Comuna se marcó que se trata de $0,02 por litro de leche que se cobrarían a las usinas lácteas. Pero los tamberos demuestran preocupación porque temen que las empresas terminen trasladando ese costo a los productores.

Nota al intendente

Con todo esto, la Sociedad Rural expresó su rechazo a lo que denominó como un “impuesto adicional por uso de caminos rurales que pretende cobrar la Municipalidad al sector lechero del partido” en una nota titulada “Señor intendente: no es por ahí”. “No creemos que el camino para salir de la crisis económica sea cobrando más impuestos a los sectores que generan más mano de obra y valor agregado de nuestra localidad. Estamos convencidos que ese no es el camino. Los productores rurales ya pagamos el impuesto a la Red Vial. Y de este impuesto, sólo un porcentaje minoritario es destinado al arreglo de los caminos. El resto va a otra cosa”, se apuntó.

Además desde la SRTL marcaron: “La lechería es una actividad fundamental para nuestro distrito que hoy está inmersa en una de las peores crisis. Sepamos cuidarla y valorarla. No inventemos más impuestos. Busquemos consensos y medidas positivas para que crezca y se siga desarrollando nuestra comunidad”.

Ordenanza “vieja”

En tanto, el secretario general de Gobierno, Juan Simón Pérez, aclaró que “es una ordenanza vieja, que tiene por lo menos 20 años, y que se cobró en una época pero después no se cobró más”. “La ganadería, además de la tasa de red vial, paga la guía de hacienda, y la leche tiene ese gravamen desde hace mucho. Es algo que ya estaba reglamentado, por algo se puso la norma”, señaló.

Además el funcionario mencionó por último que “no se pensó ningún destino en particular para el dinero del impuesto”, añadiendo que “como todas las tasas, el destino irá al de las rentas generales”.