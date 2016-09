El recuerdo de Nora Larrubia y Carlos Karis

Hoy se cumplen treinta y seis años de la desaparición forzada de dos jóvenes argentinos, Nora y Carlitos. Ella, a esa altura de su vida, había sufrido ya la desaparición forzada de su madre, la trenquelauquense Alicia Cabrera, y de su hermana, Susana. Una familia, tres víctimas del terrorismo de Estado. Muchas familias argentinas, miles y miles de víctimas, que componen el número que los negacionistas no quieren seguir escuchando, señala la Comisión por los Derechos Humanos de Trenque Lauquen, mediante un comunicado de prensa.

Una prima de Nora y Susana, sobrina por lo tanto de Alicia, en cada uno de los tres aniversarios de los secuestros de estas tres queridas mujeres de su familia, compra y dona un libro a la Biblioteca Popular “Osvaldo Bayer” de la Comisión por los Derechos Humanos, que funciona en la calle Pellegrini 342 de Trenque Lauquen.

Estos libros suelen hablar del genocidio argentino, explicando a las nuevas generaciones lo que ocurrió en aquellos tenebrosos años. En esta ocasión se trata de “El Juicio que no se vio (una mirada testimonial sobre el Juicio a las Juntas Militares)”, escrito por el abogado y periodista Pablo Llonto, y publicado por Peña Lillo/Ediciones Continente en el año 2015.

n Dedicatoria

La dedicatoria que acompaña el libro dice lo siguiente: “Volumen destinado a la Bayer y sus lectores y en memoria de Nora Alicia Larrubia y Carlos Segismundo Karis, compañeros de vida y militancia, secuestrados y desaparecidos el 13 de septiembre de 1980 por miembros de la dictadura cívico-militar de Argentina de 1976 a 1983. No hay testimonios de sobrevivientes que los hayan visto con vida en algún centro clandestino de detención, tortura y exterminio de personas. Permanecen desaparecidos.

Pablo Llonto rinde homenaje en este libro a las víctimas de la dictadura, y a los testigos que se animaron a denunciar los crímenes de sus perpetradores en el histórico juicio a las juntas militares. Luego de aquella instancia judicial el país sufrió varios atajos hacia la impunidad, pero aún así, y gracias a la lucha sin pausa de los organismos de DDHH, hoy se escucha “todas las lunas, a lo largo de todos los caminos”, como dice el poeta, una canción llamada Justicia hecha a fuerza de Memoria y Verdad. Muestra de ello es la condena a 25 años de prisión dictada en estos días, el 8 de septiembre de 2016, a uno de los jerarcas de las juntas militares que fue absuelto en aquel juicio que rememora este libro, el ex brigadier Graffigna, por la desaparición de José Pérez Rojo y Patricia Roisinblit.

Este libro no tiene epílogo impreso, pero esta sentencia cumple tal función en cierta manera, porque –y esto no es casualidad- uno de los abogados de la parte querellante ha sido Pablo Llonto, que de esta forma epiloga por otros medios su obra.”

Con este nuevo libro, y con la misma emoción de siempre decimos: Nora Alicia Larrubia ¡Presente!, Carlos Segismundo Karis ¡Presente!, 30.000 detenidos-desaparecidos ¡Presentes!. ¡Ahora y siempre!