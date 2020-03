El reclamo de la UOM

“Hay que tener sentido común y ver qué se hace porque esto nos va a llegar y hay que tomar medidas para todos, no para un sector nada más porque por lo que venimos escuchando a través del Gobierno pareciera que hay clases sociales diferentes y no es así porque este virus no tiene clases sociales, y nos mira a todos por igual”, dijo Barrios.

Asimismo señaló que “nosotros tenemos compañeros que trabajan en un taller donde hay 20, 10 y hasta 50 trabajadores que están todos juntos y no sabemos si alguno puede tener este virus, que es un enemigo invisible y todos tenemos que tomar los recaudos necesarios y ser responsables”.

Dijo al respecto que “si bien sabemos que es una dificultad parar y que las empresas hoy están complicadas tenemos que priorizar la salud de la gente y si hay que aislarse lo haremos”, por eso exigió a las autoridades, Ejecutivo y Concejo Deliberante, que adopten medidas que incluyan también al sector privado y trabajador.