El Ranking Lauquen arranca con la 5ta etapa clasificatoria

El tenis sigue con mucha acción y la ciudad no es ajena. Con jugadores locales y de la región el Ranking Lauquen continúa con la fase clasificatoria. La 5ta etapa comienza este mediodía y durará todo el fin de semana en las canchas del predio “Celeste”.

n Esta tarde

La comisión de tenis del Club Barrio Alegre dio a conocer el cronograma para la jornada de hoy y mañana. A las 12, Nazareno Changazzo y Sebastián Silva Muñoz abren la jornada y desde las 13.30 Jacinto Costanzo se enfrenta a Francisco Dardenne. Luego se darán los partidos de Clemmensen vs Palacios Córdoba y Delara vs Fernando Costanzo. Desde las 15 se medirán Abraham vs Beck Pecoz, Rabanal vs Acursio y cierran la jornada Alonso vs Barbaste.

n Por las semifinales

Mañana desde las 10 se jugarán los cuartos de final y a las 10 Cervera jugará con el ganador del Partido 1 del hoy. Arado hará lo propio con el vencedor del Partido 2, Molina enfrenta a Luppi y Urra se medirá con el dueño del Partido 4. De esa manera, quedarán conformados los pases a semifinales de la 5ta etapa clasificatoria del Ranking Lauquen.