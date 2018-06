El próximo sábado, una nueva colecta solidaria de Cáritas Trenque Lauquen

Una nueva colecta solidaria organizada por Cáritas Trenque Lauquen tendrá lugar el próximo sábado a partir de las 14 bajo el lema “La solidaridad empieza por dar”. Por la mañana, de 10 a 12, la misma se realizará por el centro comercial de la ciudad, horario en el que integrantes de esta institución local visitarán con alcancías los negocios de la calle Villegas. Por la tarde, en tanto, recorrerán distintos sectores de la planta urbana.

Alejandro Palomeque y Santiago Garat explicaron a La Opinión que “la colecta de Cáritas este año se hace bajo el lema “La solidaridad empieza por dar” y, en ese marco, se está pidiendo que den un poquito de tiempo aquellos chicos y aquellas familias que tienen un vehículo para que se puedan acercar a la Parroquia el sábado a partir de las 14 para ayudar con la colecta”. “Eso sería fundamental para que todo pueda salir de la mejor manera”, señaló Palomeque.

Recorrido

Garat, por su parte, comentó que “se arranca desde la Parroquia pero la mecánica de trabajo va a ser la misma que la de todos los años, es decir, un auto con voluntarios recorriendo las calles de la ciudad buscando las donaciones de alimentos y dinero que pueda brindar la gente”.

Palomeque puntualizó en que “el sábado a la mañana, entre las 10 y las 12, va a haber chicos y algunas personas de Cáritas recorriendo con alcancías la calle Villegas por todo el sector comercial. Por otro lado, integrantes de Bomberos Voluntarios van a estar también el sábado por la mañana en algunos puntos estratégicos de la ciudad con alcancías pidiendo colaboración”. “Van a colaborar también todos los grupos scouts de Trenque Lauquen y chicos de todos los colegios. Esperamos que se acerque gente y que nos disculpen las molestias que les vamos a generar a quienes descansan el sábado a la tarde, pero es sólo un minuto”, señaló.

Presente complicado

Asimismo, el entrevistado señaló que hoy es muy importante la ayuda de la comunidad debido a que el presente de muchas familias de la ciudad no pasa por su mejor momento. “La situación está muy complicada, el frío se nota mucho, nos están pidiendo muchísima cantidad de ropa de abrigo, principalmente ropa de hombre, que no hay, además de frazadas, sábanas, toallones y también se ve mucha deficiencia edilicia. Hay muchas casas sin vidrio, muchas casas sin piso y sin cielo raso”, indicó.

En este sentido, culminó señalando que “como parte de la colecta va a la diócesis, lo que ahora se está gestionando es que la parte que va a la diócesis vuelva a Trenque Lauquen en este tipo de obras”. “Ya lo tenemos bastante hilvanado por lo menos con cuatro familias. No podemos hacer demasiado porque somos pocos, necesitamos más personas dispuestas a dar un ratito de su tiempo para poder ir rotando en esta labor”, cerró.