El próximo sábado se subastarán 6 lotes de propiedad municipal

El Secretario General, Juan Simón Pérez, indicó que “es la segunda subasta y se realizará en las mismas condiciones que la anterior. Cinco de los terrenos pertenecen al ex loteo de Argentino y uno está ubicado en la calle Racedo”.

En todos coincide que hay que abonar el 25% contado y el resto en 3 cuotas. Está permitida la compra de un solo terreno por persona, quien compra no puede ceder el boleto y el lote no se puede vender por el término de 3 años. El comprador, pagará la comisión y los gastos de escrituración.

Pérez señaló que los fondos obtenidos van a destinarse al fondo de tierras del municipio.

“En caso de no haber oferentes enviaremos un proyecto al HCD para ver si hay que modificar las condiciones. Las expectativas y los interesados están. Esperemos que los vecinos puedan hacer buenas operaciones. Son lotes muy buscados”.

Por último el funcionario sostuvo que “creemos que el remate es la forma más transparente para la enajenación de bienes del Estado”.

La subasta está abierta a todo el público.

PRIMERA SUBASTA

En el mes de marzo se realizó la primera subasta pública de 8 lotes

Del total de 8 lotes municipales que se pusieron a la venta por medio de subasta se vendieron 2, uno por el total de 760 mil pesos –ubicado en el barrio Parque- y otro por 700 mil, ubicado en Rodríguez Mera y Llambías. Con esto, ingresaron al Fondo de Tierras del Municipio 1.460.000 pesos.

El primero de los terrenos vendidos, ubicado en la calle Sabin del Barrio Parque, tenía una base 400.000, y con dos interesados presentes se vendió en 760.000. El segundo lote se vendió por su base, de 700.000 pesos, con un solo interesado presente en la subasta.

Para el resto de los terrenos ofrecidos no hubo ofertas y por ello se vuelve a realizar la subasta para esos lotes.