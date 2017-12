El próximo Federal “C” está lejos

En los últimos días se confirmó que Huracán de Pellegrini, campeón oficial de la temporada de la Liga Trenquelauquense de Fútbol, no participará de la próxima edición del Torneo Federal “C”. Y tampoco estaría el FBC Argentino, campeón del Intermedio y segundo en el triangular final. Así, ahora el que debería responder sería Giat de Beruti, club al que le correspondería la plaza por orden de mérito.

Sin embargo, el panorama no es alentador y todo hace indicar, por lo que se escucha en la calle, que no habrá representantes trenquelauquenses en la edición del Federal 2018, toda una curiosidad, ya que esto se venía dando de manera ininterrumpida desde 2004 y hasta llegó a haber tres equipos participando de una misma edición.

Otro aspecto que llama la atención es que esta situación se da después de la mejor campaña de un equipo trenquelauquense en este certamen, como lo fue la participación de Monumental llegando hasta las semifinales de la Región Pampeana Sur y obteniendo una invitación para participar del Federal “B”, algo de lo que el “Canario” desistió.

Si bien la fecha límite para la confirmación es el 18 de diciembre, todo hace indicar que no habrá equipos locales. En tanto, La Opinión intentó pero no pudo comunicarse con Marcelo Cortés, presidente de la LTF, para obtener mayor información al respecto.