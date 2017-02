“El problema es que la barbaridad de hoy tapa la barbaridad de la semana anterior”

En las últimas jornadas, una noticia ganó buena parte de los medios de comunicación: el presidente Mauricio Macri habría perdonado a su propia familia más de 70.000 millones de pesos, correspondientes a la deuda de Correo Argentino con el Estado, la cual lleva más de 15 años frenada en los tribunales a la espera de una resolución.

A partir de allí, fueron muchas las críticas que se escucharon desde buena parte de todas las fuerzas políticas y muchos los comentarios en distintos medios y redes sociales criticando esta medida del primer mandatario.

n Opiniones

En ese marco, La Opinión se contactó con distintos dirigentes locales para conocer cuál es su opinión al respecto. Carlos Bilbao, dirigente del PRO, comentó: “Todavía está confuso el tema, hay que ser cautelosos. Pienso que en primer lugar debería investigarse bien el tema y definirse qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Por un lado, y según lo que pude informarme por los noticieros se trataría de una deuda verificada que no tiene actualización. Es decir, supuestamente la deuda que tendría la empresa que es de Franco Macri no tendría que tener interés y debería cobrarse sin actualización. Si es así, no se trataría de ninguna condonación y entonces debería la misma plata que en el momento de la emisión de la deuda. Si la ley dice que debes tanto y por ley no se puede actualizar, se debe lo mismo y estaría bien. Es una situación en la que aún no hay certeza y no se pueden dar más precisiones”.

En el mismo sentido, agregó: “Estoy seguro que independientemente de lo que hoy se escucha se trata de una deuda vieja que el Estado podría habérsela cobrado hace años, lo que pasa que sabemos que la justicia argentina tiene sus tiempos. Hay que tener en cuenta que esta causa estaría en etapa de prescribir y si llegara a prescribir el Estado no cobraría nada, y eso sería algo malo. Me parece muy bien que la justicia está ahora actuando para evitar que prescriba porque el Estado no tiene que perder plata, sobre todo con aquello que se le debe. El Estado tiene que cobrar todo lo que se le debe, en el mismo sentido que nosotros planteamos que Cristina Fernández tiene que explicar de dónde sacó la plata y cómo la hizo, en este caso hay que hacer lo mismo”.

n Sin sorpresas

Para Pablo Larrosa, concejal de FpV. “Después de ver los primeros cinco días de gestión desde que Macri asumió no me sorprende nada. Mintieron en la campaña para ganar y el primer día que asumieron empezaron a tomar una serie de medidas que iban en contra de todo lo que prometieron y ahora siguen en la misma línea. Favorecer al padre, al primo con la adjudicación de las obras, a las empresas que le pusieron la plata para la campaña, se llevaron puesta la Ley de Medios. El problema es que la barbaridad de esta semana, tapa la barbaridad de la semana anterior. Van a tener muchas más como ésta, han intentado nombrar jueces de la Corte con un decreto simple. Por momentos con delincuentes y hasta parecen inexpertos en lo que es la gestión pública. Hacen cosas tan burdas que no resisten una crítica”, dijo antes de agregar: “Me da pena que tengamos un retroceso institucional que es responsabilidad de quienes tienen que trabajar para que esto no sea así. La sigla PRO quiere decir Propuesta Republicana y verdaderamente la están pasando por arriba. Es lastimoso”.

Por su parte, su compañero de bancada, Federico Crowder, señaló: “Es importante que (el ministro de Comunicaciones) Oscar Aguad tenga que ir a dar explicaciones al Congreso para que se lo indague por esta movida que hicieron”.

n De guantes blancos

Lucas Castrillón, dirigente del Gen, comentó: “Sinceramente no me extraña nada de Macri porque siempre vivió de la teta del Estado tanto él como su familia. Siempre han recibido las dádivas del Estado, hay que recordar que en la década del 90 se estatizó la deuda privada de ellos. A mí no me sorprende porque todo esto forma parte de algo que nosotros decíamos antes y durante la campaña. La diferencia con el kirchnerismo es que éstos son ladrones más prolijos, de guantes blancos pero los actos de corrupción siguen estando”.

Por último, Juan Pablo Ripamontti, del FR, opinó que “Si lo quieren un poquito al presidente lo van a tener que empezar a cuidar de estas cosas. No tiene pie ni cabeza lo que están haciendo. Personalmente, me sorprende en absoluto, entendí que había un cambio, que la gente votó un cambio y que las cosas se iban a hacer distintas. Es plata de los argentinos. Lo peor del macrismo es cuando hace kirchnerismo”.