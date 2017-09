El problema de las cloacas y abandono del ex frigorífico

El cierre del frigorífico Indio Pampa, a mediados del año 2013, no solo fue traumático para los más de 120 trabajadores que de un día para otro se quedaron sin su fuente de ingreso. También lo fue para el barrio ubicado en el sector donde está el predio de la empresa, lugar de residencia de muchos de los ex empleados de la firma.

En diálogo con La Opinión los vecinos del barrio hablaron sobre los problemas cotidianos del sector entre ellos el rebalse de las cloacas y el abandono del predio donde hasta hace no mucho tiempo atrás funcionaba una de las empresas más importantes de nuestra ciudad.

Una de las vecinas que habló con La Opinión indicó que “el tema más importante del barrio es el de las cloacas siempre hay problemas con esto porque se rebalsan todo el tiempo. En esta cuadra donde está mi casa (calle san Lorenzo) siempre pasa lo miso. Pero es un problema que está desde que entregaron las viviendas”.

Y agregó que “si venís después de un día de mucha lluvia ves las aguas servidas corriendo por los cordones. Es algo que viene pasando desde que entregaron las casas hace 17 años”.

En este sentido la vecina aseguró que “hemos hecho muchos reclamos y no pasa nada. Vienen, destapan un poco, pero después el problema de fondo sigue estando”.

Por otra parte la mujer se refirió al cierre del “Indio Pampa” y manifestó que “fue algo que afectó muchísimo al menos en esta cuadra porque salvo un vecino el resto eran trabajadores del frigorífico. Se notó muchísimo el cierre de la empresa. Aparte ahora está todo abandonado, antes la empresa se hacía cargo y el predio estaba prolijo y los chicos lo usaban para jugar al fútbol. De todas maneras es un barrio lindo, tranquilo, pero esa parte quedó muy abandonada”.

n Baja en las ventas

Por su parte Jenifer, hija de una de las almaceneras del barrio habló sobre la actualidad y en particular del comercio de su familia y destacó que “mi mamá tiene el negocio hace alrededor de cinco años. Le costó cuando arrancó, le costó mucho y desde ese momento empezó a vender cada vez menos. Tal vez tenga que ver con el cierre el frigorífico porque muchos de los trabajadores viven en el barrio”.

Y agregó que “está muy difícil la situación y en estos últimos años la ventas fueron bajando. Cuando ella empezó tenía mucha más mercadería pero por la situación se tuvo que ir achicando”. Jenifer también mencionó el problema de cloacas, algo que afecta a muchos de los vecinos del barrio.

Al igual que Julieta quien aseguró que “problemas con las cloacas siempre tenemos. Se han hecho varios reclamos pero vienen a vaciar y nada más. Nunca se hizo una obra para resolver el problema definitivamente”.

La vecina también aseguró que el cierre del frigorífico impactó en el movimiento del barrio: “En mi casa por ejemplo se notó mucho porque mi papá trabajaba ahí. Y en el barrio también, porque el edifico del ex frigorífico se está viniendo abajo”.

n Contención

Por su parte Rosa, otra de las vecinas que habló con La Opinión aseguró que “yo hace cinco años que vivo en el barrio y veo que está cambiando para bien porque la gente trata de tenerlo más lindo. Por ejemplo el proyecto del barrio para acomodar el parque que participó del Presupuesto Participativo ganó”.

Por otra parte sostuvo que “se le pidió a la municipalidad más iluminación y que poden las plantas y esto último se hizo. Y también pidieron instalar juegos en el predio Indio Pampa sobre todo para los más chicos. Pero eso está aún en conflicto legal así que no se puede. Igualmente hicieron una canchita de fútbol para que los chicos la usen”.

Asimismo Rosa recordó que otro de los pedidos que desde el barrio se le hizo al Ejecutivo fue la instalación de cámaras de seguridad en el sector ya que según manifestó “es muy transitada y andan muchos chicos”.

Consultada sobre lo que representaba el frigorífico para el barrio la vecina fue contundente: “Era la vida del barrio. Y su cierre se notó mucho”, sentenció.

“Me cansé de golpear puertas”

Lidia contó su experiencia en el barrio e igual que muchos de sus vecinos aseguró que “el tema de las cloacas es terrible. Se rebalsan todos los días. Y no solo en la calle sino que se rebalsan para adentro de la casa y el olor es insoportable”.

En este sentido indicó que “se han hecho muchos reclamos y no ha pasado nada. Vienen un rato limpian pero después cuando llueve un poco el problema sigue y el olor es imposible de aguantar. Tenés que andar tapando las rejillas de la ducha porque es insoportable”.

Sin lugar a dudas otra de las situaciones que impactó de manera directa en su vida cotidiana como en la de muchos de los vecinos del sector fue el cierre del frigorífico:

“Mi marido trabajaba ahí y el cierre fue un cambio total. Hay gente que todavía está padeciendo las consecuencias. A mi marido le dieron 60 mil pesos por 25 años de trabajo cuando le correspondían como 500 mil pesos. Se reclamó lo que faltaba y ahora estamos esperando a ver que pasa. Lo último que se supo es que allanaron las oficinas que la empresa tiene en Buenos Aires”, comentó.

En este sentido agregó que “el cierre afectó al barrio porque estas dos manzanas era todos trabajadores de la empresa. Mi marido desde los 18 años que trabajaba ahí, fue su primer trabajo. Y después del cierre entró a trabajar en una panadería pero hace poco el dueño falleció en un accidente y nos quedamos sin trabajo de nuevo”.

Y agregó que “quisimos poner una panadería acá en mi casa pero la muerte de este muchacho no nos dio tiempo y nos cortó todo. Ahora mi marido está haciendo changas preparando milanesas en una pollería porque de lo contrario no comemos”.

n Puertas cerradas

Por otra parte la vecina contó que para comenzar con su pequeño emprendimiento “fui a hablar a la municipalidad a pedir ayuda para conseguir los hornitos para el pan. Golpeamos todas las puertas. Me hicieron llevar un montón de papeles, presupuesto de las máquinas que necesitaba y al final quedó en la nada. Me recorrí todo: Bienestar Social, fui al Centro Cívico, a la Municipalidad, Anses, los bancos. Me cansé de recorrer oficinas pero nadie me dio una mano. Así que tuve que vender las pocas máquinas que tenia porque no podía pagar el gas ni la luz. Tenía 3.000 pesos de gas y 3.000 de luz y tuve que vender todo para poder pagarlo”.

Sin ninguna duda ello repercutió directamente en la familia: “Ahora estamos remándola con las changas de mi marido que saca 2.000 pesos por semana. Pedís ayuda y no te dan. La verdad es que me cansé de golpear puertas. Y por esta situación hemos tenido problemas de salud, de pareja, el nene anduvo mal en la escuela porque el ambiente en la casa era malo por toda esta situación complicada que tenemos que vivir. Es la segunda vez que nos quedamos sin trabajo pero tenemos que seguir luchándola porque nadie te ayuda. Es así, y no te queda otra”, concluyó.