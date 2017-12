“El PRO está activo y tiene un diálogo fluido con Provincia”

Ante las versiones que circularon estos días sobre las intenciones de algunos dirigentes de armar un nuevo espacio con el fin de consolidar el frente Cambiemos y darle mayor impulso al PRO, desde este sector político salieron a aclarar que el PRO “está más activo que antes” y que “la comunicación que hay hoy con la Provincia es más fluida”.

El presidente del PRO Trenque Lauquen, Carlos Bilbao, la concejal electa Adriana Velázquez y los dirigentes de este espacio político Mariano Rozenberg y Alejandro Casola se mostraron sorprendidos con estas versiones y admitieron desconocer estos supuestos movimientos políticos. “No estamos enterados”, señalaron los dirigentes, que se acercaron a la redacción de La Opinión, al tiempo que remarcaron que “el espacio está abierto porque Cambiemos existe y nosotros somos una parte de ese espacio, junto al radicalismo y otros sectores”.

Asimismo dijeron que “hay más actividad ahora que cuando (Hugo) Cuerda era presidente”. “Antes no había representatividad en el Concejo Deliberante y no había tanta relación con los dirigentes provinciales y nacionales”, apuntaron.

En este sentido Bilbao recordó que el “PRO tiene local en calle San Martín 824 desde hace años, tiene una mesa conformada y trabajó muchísimo para formar la lista de unidad en las últimas elecciones legislativas”. “Nosotros fuimos partícipes de las charlas, de hecho la segunda concejal de la lista es nuestra, es del PRO, que salió de las negociaciones que se hicieron para armar la lista única, también tenemos un consejero escolar suplente, que es Luis Giménez”, indicó, agregando: “Nos estamos reuniendo cada 15 días, Adriana está participando en el Concejo Deliberante de las reuniones de bloque y presenciando las sesiones y los temas que se tratan, después los plantea en las reuniones de nuestro espacio para que los charlemos y discutamos”.

n Contacto

En este marco, Velázquez señaló: “Estamos armando la Juventud y los jóvenes están tomando contacto con la Juventud provincial, además estoy realizando varias actividades, participé de un encuentro con concejales electos, presidido por la gobernadora María Eugenia Vidal y la senadora electa, Gladys González, entre otros funcionarios”.

Además, Casola remarcó: “Hemos trabajado mucho en la campaña en el marco de Cambiemos junto al radicalismo y la comunicación que hay hoy con la Provincia antes no existía, ahora el diálogo es más fluido con diputados, senadores, ministros, la venida de Esteban Bullrich se logró a través del PRO”.

n Reuniones

Por otro lado, consultados sobre el posible desembarco del contador Pablo Silvani en el PRO y como armador de este nuevo espacio que sería como una refundación de Consenso, los dirigentes entrevistados dijeron: “No sabemos de dónde viene esta información, no podemos desmentir ni acusar, pero no tenemos noticias de reuniones entre Silvani y funcionarios provinciales, nos han dicho que no hay nada en la agenda”.

“Igual seguimos siendo Cambiemos y mientras siga esa alianza nosotros como PRO vamos a seguir trabajando”, señalaron.

En cuanto a la relación con el radicalismo aseguraron que “es buena”. “No hay cortocircuitos y si quieren abrir un local de Cambiemos, que lo hagan, a nosotros no nos modifica en nada, nos consultarán en caso de que se concrete y ahí veremos”, marcaron.

Finalmente recordaron que la mesa local del PRO está conformada por Carlos Bilbao (presidente), Marcos Coria (vicepresidente), Esteban Barthalot, María Silvina Peruilh, Genaro Ciarico, Adriana Velázquez, Patricio Auge, Mariano Rozenberg y Juan Silvani (vocales titulares) y Juan Debuchi, Ángela Rapotez, Luis Giménez, Alejandro Casola y Vanesa Altamira (vocales suplentes).