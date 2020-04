El Prix Interprovincial de Ajedrez en juego el domingo por Internet

El grupo de profesores del Prix Interprovincial de Ajedrez organiza para este domingo (19) un torneo virtual en la plataforma Lichess.

La primera partida está anunciada para las 15 horas. Los interesados deberán contactar a alguno de los profesores e inscribirse en el siguiente link: https://lichess.org/tournament/PJ7aOfo4.

Trenque Lauquen contará con varias presencias ya que tiene en sus filas a jugadores con ansias de competencias. Uno de ellos es el profesor Diego Enriquez quien brinda clases en el Biblioteca Pública Rivadavia y en los colegios de los Nuevos Ayres y Los Médanos.

n Don Miguel Najdorf

El ajedrez, y su enseñanza escolar, cumplieron el miércoles un nuevo aniversario en el país. Como cada 15 de abril, en conmemoración del natalicio del “patriarca del ajedrez argentino”, Don Miguel Najdorf, se celebra el Día del Ajedrez Escolar.

Nacido en el seno de una familia judía, Najdorf aprendió a jugar al ajedrez a la edad de 9 años, con el padre de un amigo, que era violinista de la Orquesta de Varsovia, y a los 14 años conoció a los maestros Akiba Rubinstein y Savielly Tartakower, a quien siempre se refirió como “su maestro”. Mientras que a los 20 años alcanzó la categoría de Maestro Internacional.

En 1936 jugó sus primeras Olimpíadas de Ajedrez en Múnich, con la selección polaca. Polonia cosechó un gran éxito al conquistar la Medalla de Plata. Y Najdorf obtuvo la medalla de oro en su tablero.

En 1939, el inicio de la Segunda Guerra Mundial lo sorprendió en Buenos Aires, ciudad en la que se desarrollaba la Olimpíada de Ajedrez de ese año, en la que representaba a Polonia. Siendo judío, interpretó correctamente los sucesos de su tiempo y decidió quedarse a vivir en la Argentina, y adoptar esa nacionalidad. Esta decisión le costó grandes pérdidas afectivas y personales.

Pese a que no fue un jugador de ajedrez de tiempo completo —por muchos años se desempeñó en el negocio de pólizas de seguros— Najdorf fue uno de los mejores jugadores del mundo en los años cuarenta y cincuenta, y destacó en la modalidad de partidas simultáneas de ajedrez a ciegas.

En octubre de 1943 estableció el primer récord mundial de partidas simultáneas a ciegas en la ciudad de Rosario, en la sede del Círculo de Obreros, jugando contra 40 tableros (+36 =1 -3).

El anterior poseedor del récord, George Koltanowski (quien jugó 34 simultáneas en Escocia en 1937), alegó que en el lugar no hubo representantes internacionales para verificarlo. Así que, el 25 de enero de 1947 en San Pablo, Brasil, y ante representantes internacionales Najdorf superó su propio récord al enfrentarse a 45 tableros (+39 =4 -2) y 83 participantes que eran relevados a medida que se cansaban. La exhibición de simultáneas a ciegas comenzó el 25 de enero a las 21 y finalizó al día siguiente a las 19.40.

La dimensión es tal en dicha exhibición que no es extraño afirmar que poseía una memoria realmente muy prodigiosa. En concreto, si se analiza la exhibición debe tenerse en cuenta que para Najdorf significó retener 1.440 posiciones, 2.880 escaques y cerca de 1.800 jugadas.

Otro hecho a tener en cuenta fue una exhibición simultánea (pero no a ciegas como las anteriores mencionadas) que realizó en la ciudad de Bahía Blanca, contra 222 tableros (+202 =12 -8).

Una anécdota interesante relata que Najdorf se encontraba de viaje y un pasajero se le acercó y lo saludó. Entablaron una conversación pero lamentablemente Najdorf no podía recordarlo; sin embargo, el pasajero le relató que él participó en la mencionada exhibición simultánea y luego de que Don Miguel (Najdorf) le preguntase el tablero en el que tuvo participación, pudo recordar exactamente la partida y el momento en el cual le dio jaque mate.