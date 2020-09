El Prix de Ajedrez entra en zona de definiciones

Otro fin de semana para jugar y pensar frente a los tableros electrónicos con las propuestas virtuales de ajedrez. Por un lado, en la tarde de hoy, y organizado por la escuela de Ajedrez de la Biblioteca Rivadavia, se estará jugando la sexta fecha del Prix Interprovincial, un certamen que ya entra en zona de definiciones.

Vale recordar que el torneo se disputa a ocho capítulos donde se elegirán los seis mejores resultados. Además, mañana y como ya hace varios domingos, se jugará un nuevo certamen de ajedrez virtual en Salliqueló. En este caso será el Torneo N.º 13 desde que comenzó la cuarentena. Ambos torneos se están jugando en la plataforma online Lichess.org.

El Prix

Sin dudas el Prix entra en zona roja, donde los jugadores deberán estar atentos en cada movimiento porque en la tarde de hoy se juega la sexta de las ocho fechas del campeonato. En algunas categorías la definición está muy clara, pero en otras la pelea promete ser hasta la fecha final.

Repasemos los mayores candidatos, en la Sub 8 es Vito Damico, de General Pico, el gran líder y ya casi con el título de la división en su poder, con cinco triunfos consecutivos y rivales que no han sido regulares en la participación. La Sub 10 tiene mucho más juego y jugadores. Está en lo más alto Matías Ferrero de General Pico, también invicto hasta aquí con sus cinco triunfos consecutivos, pero desde atrás la pelea es intensa. Daniele Marco, de Parera, es el segundo y Tiziano Albornoz, de Santa Rosa, tercero, ambos con ganas de dar el batacazo en estas fechas. Algo similar ocurre en la Sub 12 que lidera el trenquelauquense Andrés Mordau. Hasta ahora se mantiene en la punta luego de encadenar dos triunfos, pero sabe que sus rivales directos, Raul de la Cruz y Agustin Negri, tienen nivel para aspirar al título. Por su parte, en la categoría Sub 14, mucho más ajustada que las anteriores, es liderada por Lautaro Luna, pero a menos de 10 puntos está Juan Lamaisón, ganador de la fecha anterior. Ambos jugadores de Trenque Lauquen.

En la Sub 16 y Sub 18 ya tienen asegurado sus títulos Thomas Savy y Jeremías Laborde, respectivamente; y en la categoría Mayor está el nivel más alto y la lucha por el título promete partidas intensas. Con cinco fechas jugadas es líder Joaquín Llanos, de Santa Rosa, pero la división ha demostrado hasta ahora que todos están en un alto nivel y cualquiera puede aspirar al triunfo de etapa. Esto lo demostró Martín Díaz, el ganador de la fecha anterior, quien solo había jugado el segundo capítulo con un punto obtenido.

Por Salliqueló

Como ya es costumbre, el pasado domingo se jugó un nuevo torneo virtual de ajedrez “Ciudad de Salliqueló” y ya está todo listo para la fecha de mañana que se jugará a las 15 horas. Fueron 70 los participantes de diversas procedencias en el último capítulo y “se sigue manteniendo un buen número de jugadores y, muchos de ellos, de excelente nivel” dijeron desde la organización.

Asimismo lamentaron: “es una pena que el número de jugadores locales viene disminuyendo, en este torneo fueron 7. Uno de los principales objetivos de estos torneos es lograr la presencia de ajedrecistas de Salliqueló y Quenumá, si bien hubo torneos con buena cantidad, ahora ha disminuido. Es deseo de la organización que vuelvan a presentarse a jugar y así, volver a alcanzar un destacado número de participantes locales”.