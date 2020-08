El Presidente: entre el FMI, el caso Facundo y la reforma judicial

El presidente Alberto Fernández advirtió este martes que Argentina “no está en condiciones de aceptar ninguna condicionalidad” del Fondo Monetario Internacional (FMI), cuestionó a la oposición por rechazar la reforma judicial antes de dar el debate en el Congreso, habló de la desaparición de Facundo Astudillo Castro y se refirió al impuesto a las grandes fortunas que impulsa Máximo Kirchner.

En una extensa entrevista radial, el mandatario contó que la primera vez que habló con la titular del FMI, Kristalina Georgieva​, él era candidato a presidente y le dijo que “era una locura seguir prestándole” dinero al Gobierno de Mauricio Macri. También señaló que le dio detalles de cuando Néstor Kirchner le encomendó revisar los contratos con el Fondo durante las negociaciones entre 2004 y 2005.

“Me tocaba revisar cuestiones contractuales y el Fondo nos pedía 3 cosas: que privaticemos la banca pública, liberar tarifas y un superávit fiscal de 3 puntos, y que no tomemos la obra pública como inversión sino como gasto. Le dije ‘le pido que nos deje hacer las cosas como nosotros decimos’. Dos años después le pagamos toda la deuda al fondo y nos liberamos de la condicionalidades”, precisó el jefe del Estado en declaraciones a Futurock.

Y agregó: “Le conté la historia a Georgieva para decirle que no estoy en condiciones de aceptar ninguna condicionalidad. Argentina no está en condiciones. Le pido que confíe porque nosotros no podemos aceptar condicionalidades que exijan ajuste pero sabemos que debemos cumplir nuestras obligaciones”.

La Justicia

Con respecto a la reforma judicial que presentó días atrás y que disparó fuertes críticas desde la oposición, el mandatario dijo que espera que en algún momento se concrete el debate. “Esta es parte de la discusión hipócrita de la Argentina. Hace décadas venimos viendo la decadencia de la Justicia Federal. Un día llegamos, hacemos una propuesta seria, y deciden no discutirla porque no les gusta una comisión que no tiene que ver con la ley”, cuestionó.

“Además, si hay alguien a quien beneficia el proyecto es al Gobierno que dejó el poder, porque le garantizó que nadie pueda hacer con ellos lo que hicieron hasta ahora con los otros. Deberían estar agradecidos. Que yo diga no quiero más detenciones arbitrarias, no quiero más manipulación de jueces, sacar del juzgado a tal o poner en la cámara sin que pase concurso”, sostuvo el mandatario.

También se refirió a las críticas que lanzaron desde la oposición a la comisión de juristas que va a asesorar al Gobierno, entre los que se encuentra Carlos Beraldi, el abogado de Cristina Fernández de Kirchner en las causas por corrupción. “Es incomprensible, dicen que es para manipular la Justicia y para beneficiar a Cristina. Y leo y releo y no entiendo. Y dicen ‘no, está Beraldi. A Beraldi lo conozco hace 30 años. Resulta que Beraldi es un problema porque es el abogado de Cristina, pero también es el abogado del ministro de Educación de Macri que está acusado de las escuchas. ¿Cómo se entiende?”, dijo.

Caso Facundo

Uno de los temas que repasó Fernández y que preocupa también al gobernador Axel Kicillof por el rol de la Policía bonaerense es la desaparición de Facundo, y aseguró que hace tiempo se mantiene en contacto con Cristina, su madre. “Yo quiero que lo encontremos, necesitamos saber qué pasó, y si alguien fue responsable de un acto ilícito tienen que cargar las consecuencias”, dijo.

“Estoy en contacto con la madre de Facundo y con Sabina (Frederic, la ministra de Seguridad). Sigo atentamente el funcionamiento de la justicia porque la mamá de Facundo me advirtió de cosas que le preocupaban”, insistió. Y enfatizó: “Su madre sabe mi compromiso con ella para que se sepa la verdad”.

Nuevo impuesto

Finalmente, Fernández se refirió al proyecto de un impuesto a las grandes fortunas que impulsa el Gobierno y que desarrollan los diputados Máximo Kirchner y Carlos Heller, y señaló que “se está trabajando y va a salir”.

“El proyecto de las grandes fortunas se está trabajando. Máximo y Carlos Heller lo están trabajando y va a salir. Estoy seguro que va a salir. Hubo otras urgencias pero ya va a salir”, destacó. (DIB) FD