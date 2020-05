El presente de los locales de esparcimiento nocturno: “La situación para nosotros es desesperante”

Tanto en la ciudad de Trenque Lauquen como en el resto del país, uno de los rubros más afectados no sólo por la crisis económica que desde hace más un año vive la Argentina sino también por el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el gobierno nacional para evitar la propagación del Covid-19 es el de los locales de esparcimiento nocturno.

Ninguno de ellos trabaja (por lo menos de la misma manera en que lo venía haciendo antes de que el coronavirus llegara a la Argentina) desde mediados de marzo, más precisamente desde el fin de semana del 13 y 14 del citado mes ya que, días después, comenzó a implementarse en todo el país la fase más estricta de la cuarentena. Y esta situación ha golpeado muy fuerte a todos estos comercios en todo el país obligando a muchos propietarios a buscar alguna otra alternativa de trabajo para poder subsistir, por lo menos hasta que todo vuelva a la normalidad. Es conocida la decisión de un propietario de uno de los boliches más importantes de la provincia de Tucumán, Yerba Buena, de convertirse en supermercado para enfrentar la pandemia. “Tuvimos que cambiar el rubro, no nos quedó otra”, explicó el empresario del reconocido boliche con más de veinte años de actividad.

En este marco, La Opinión tomó contacto con personas que se dedican a la citada actividad en Trenque Lauquen quienes contaron de qué manera se encuentran atravesando este momento de freno económico y mucha incertidumbre.

Complicado

Héctor López es un conocido vecino de la ciudad quien, desde hace más de diez años, se encuentra al frente del pub S&S. Él contó: “La situación para nosotros es desesperante. Hace pocos días hablé con la persona a la cual le alquilo ya que el alquiler es el tema más complicado para mí porque se trata de un alquiler elevado. Entonces, con esta persona llegué a un acuerdo de entregarle lo que pueda con los pequeños ahorros que tengo hasta que esta situación comience a normalizarse con el fin de mantenerme en el negocio”.

De la misma manera, el entrevistado explicó de qué manera tratará de resistir este mal momento del país en general, y de su actividad en particular. “Estoy pensando en los próximos días de poder comenzar a realizar deliverys de pizzas ya que S&S hizo siempre una rica pizza. Pero la verdad que no sé hasta qué punto me va a alcanzar el delivery porque, más allá de que haga delivery, luego hay que ubicar el producto.

Y el tema está sumamente complicado”, sostuvo, añadiendo: “Personalmente voy a tratar de aguantar el negocio como sea y, si tengo que desprenderme de algunos de los bienes que tengo, lo haré. Pero yo la veo muy, muy complicada porque apremian todos los gastos. Supuestamente íbamos a tener una ayuda del gobierno y estamos viendo con mi contador si esa ayuda puede llegar y de qué manera”.

“Pasar la situación”

Iván Guayarello, quien se desempeña en Cervecería “El Punto” y en el conocido boliche “Dom”, también contó a este medio cómo se encuentra trabajando en estos momentos en los cuales los comercios del rubro sólo intentan resistir. “En la cervecería nos estamos manejando con delivery como para poder pasar la situación. Además, estamos tomando todas las medidas de recaudos posibles, tenemos poco personal en el lugar y estamos manejando las redes sociales mucho más que antes para poder llegar de una forma más eficiente a la gente. En cuanto al boliche lo mantenemos cerrado hasta nuevo aviso”, contó.

Matías Morini, socio fundador el salón para eventos “Roma”, inaugurado hace p ocos meses en Trenque Lauquen y que funciona en la esquina de Roca y Alem, contó que la problemática que se vive es creciente teniendo en cuenta que la inversión fue muy importante para que el proyecto fuera viable y, lamentablemente, el lugar casi no llegó a usarse. “Estamos afrontando una situación complicada porque cuando uno invierte y trata de generar algo siempre piensa que le va a ir bien. Y salió todo mal con este tema del Covid-19. Y ahí está el local cerrado, estuvimos pensando en alternativas para que el lugar funcione y no pudimos concretar ninguna. Teníamos fechas dadas que tuvimos que suspender por todo esto y no sabemos cómo las vamos a solucionar una vez que esto se levante”, afirma.

Roxana Cam está al frente de Roxana Eventos, un emprendimiento comercial muy requerido en Trenque Lauquen y a través del cual concreta la organización de diferentes encuentros como cenas y bailes. Ella, al igual que sus colegas, se mostró apesadumbrada por lo que está ocurriendo en el rubro en el cual se desempeña.

“La verdad que esto es un desastre. Nos ha parado a todos. La situación es muy difícil, yo suspendí la última cena-show que fue el 14 de marzo y, desde ese día, está el salón cerrado. Paramos de trabajar. Se hace difícil afrontar el tema del alquiler, el pago de la luz, del gas, tengo toda la gente parada, sin laburo. Y sabemos que vamos a ser los últimos en reactivar”, comentó.

Gastón García tiene una extensa experiencia al frente de su empresa de eventos y, también, en aquella desarrollada en “Klow Bar”. El contó a La Opinión cuál es su visión de la actual situación.

“Con respecto al bar, estuvimos 35 días cerrados y después decidimos largarnos con el formato de delivery. De esa manera estamos trabajando de miércoles a lunes y de martes a sábado abrimos los mediodías también y hacemos el menú del día. Estamos trabajando con una empleada ya que tuvimos que reducir el personal de tres a uno. El delivery nos sirve hasta ahí nomás, lo único que hacemos es pagar impuestos para pasar este momento”, aseguró.

Desde su óptica, García comentó que para su forma de ver “van a habilitar el take away (para llevar) a través del cual la persona hace el pedido de compra y se va”, enfatizó.

Nota completa En diario La Opinión versión papel