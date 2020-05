El precio de la carne no bajó, aunque se mantiene desde hace dos meses

Los precios de los principales cortes de carne vacuna en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registraron una baja del 2,3% en los últimos 15 días, según un estudio realizado por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA).

El dato no es menor en función de la incertidumbre y especulación que se habían generado en la cadena cárnica al inicio de la cuarentena cuando los consumidores salieron a stockearse (“efecto frezeer”) produciendo una suba importante de precios. Así los datos del Indec en abril relevaron subas de entre el 5,8% y el, 8,9% en las carnes. Mientras que un relevamiento de precios realizado entre el 4 y el 8 de mayo muestra que el valor promedio de la carne durante el presente mes es un 2,3% menor respecto al último informe realizado entre el 20 y 24 de abril pasado.

Sin embargo a nivel local la situación no parece ser la misma, tal como lo afirmaron desde algunas carnicerías trenquelauquenses, desde donde señalaron que si bien los precios no experimentaron una baja, los mismos se mantienen desde el inicio de la cuarentena.

Sin cambios

Daniel Iglesias, propietario del Frigorífico La Pantera, habló con La Opinión acerca de la situación de los precios de la carne en nuestra ciudad y destacó: “No hubo baja, al menos con los proveedores con que nosotros trabajamos. Los precios están iguales desde hace alrededor de dos meses. Desde que se inició la cuarentena aproximadamente no hubo modificaciones en los precios. Se venía hablando de un posible aumento pero por el momento eso no sucedió. Sí bajaron un poco el cerdo y el pollo, pero lo que es carne vacuna al menos en nuestro caso no”.

Además el carnicero indicó que a pesar de la cuarentena “la demanda es normal”. “Más allá de la situación económica que se generó a raíz de la cuarentena, la gente tiene que seguir comiendo. Por eso creo que el sector de la carne y de las verduras no se ha visto afectado tanto como sí sucede en otros rubros”, comentó.

Con respecto a los precios, el entrevistado detalló que actualmente un kilo de paleta (uno de los cortes mas demandados) cuesta $290; la nalga y cuadrada $325; la carne para asado $310 y la carne picada va de los $220 (común) a los $290 (especial). En tanto que el lomo, uno de los cortes mas caros, tiene un valor de $390 por kilo.

Por último desde la firma indicaron que en los últimos días y principalmente durante el fin de semana se ha incrementado la demanda de los distintos cortes para asado.

Cayó la venta

Por su parte, desde Carnes Don Telmo, otro de los comercios del rubro consultados, coincidieron en señalar que el precio de la carne no ha experimentado una baja aunque reconocieron que a pesar de lo que se venía especulando, tampoco se registró una suba y los valores se mantienen desde hace aproximadamente dos meses.

Con respecto a la situación desde la firma señalaron que “la verdad es que está complicada”. “Ventas tenemos, pero no al nivel de antes. Nosotros trabajamos con los cortes enteros y muchos de nuestros clientes son rotiserías y parrillas, y ahí es donde se nota que bajó mucho la venta por el simple motivo que no pueden abrir o que trabajan menos”, indicaron.

Y agregaron: “Ahora tenemos gente particular que viene a comprar los cortes mas económicos que tenemos, como nalga o picada, que son los que más rinden sobre todo para una familia”. En este sentido indicaron además: “En sí calculamos una baja del 40 por ciento en las ventas. Anteriormente nosotros bajábamos en cada compra entre 10 y 11 medias reses y hoy estamos en seis”.