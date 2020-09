El píquense Martín Díaz se sumó a la lista de ganadores

Otro intenso fin de semana de ajedrez regional donde desde La Pampa están llegando los jugadores más fuertes. En este quinto capítulo del Prix Interprovincial Online 2020 se contó con un nuevo ganador de fecha, ya que Martín Díaz, quien solo había sumando un punto en el certamen, volvió a la competencia a lo grande ganando la clasificación general siendo el mejor en la categoría Mayores.

De Trenque Lauquen, una vez más, Emiliano Castoldi se impuso entre nuestros representantes.

El certamen se está jugando en la plataforma online Lichess.org y se disputa a ocho fechas consecutivas, eligiendo los seis mejores resultados.

Mayores

El próximo sábado se jugará, desde las 17 horas, la sexta fecha de un certamen cada vez más intenso y ajustado.

Sin dudas la fuerza en los tableros la está imponiendo La Pampa con sus jugadores. Una fecha donde los ocho primeros jugadores son oriundos de la vecina provincia y que además sigue dando a conocer a nuevos competidores, ya que para este capítulo se sumó Martín Díaz, y se adueñó de la categoría Mayores. El piquense había estado presente solo en la segunda fecha donde había obtenido un solo punto. Ahora volvió y recargado, jugando muy fuerte, logrando el triunfo ante sus rivales pampeanos.

Una categoría Mayores que sigue dando batalla con el liderazgo de Joaquín Llanos, que aunque perdió varios puntos ante sus compañeros más fuertes, se mantiene en lo más alto y es serio candidato al título final.

Los mejores

Con respecto a los más combativos, en la categoría Sub 8, el piquense Vito Damico sigue invicto y ya tiene casi asegurado su título del Prix. Por su parte en la Sub 10 también se mantiene el poderío de Matías Ferrero, de General Pico, con otra victoria más, pero con un par de rivales expectantes con ganas de dar el batacazo en las fechas que vienen.

En la Sub 12, una de las categorías más interesantes, es el trenquelauquense Andrés Mordau, quien volvió a ganar y encadenar su segundo triunfo consecutivo, lidera la división, pero sabe que por detrás le siguen de cerca sus pasos y no se puede permitir malos movimientos.

La categoría Sub 14, a pesar de tener pocos jugadores, se muestra activa y combativa. En esta quinta fecha el ganador fue el trenquelauquense Juan Lamaisón quien le descontó tres puntos a Lautaro Luna, líder de la clase.

Las divisiones Sub 16 y Sub 18 se mantienen casi sin jugadores, pero ellos ahí están, disputando contra el resto. En la Sub 16 lidera Thomas Savy y en la Sub 18 Jeremías Laborde, uno de Trenque Lauquen y otro de Santa Rosa.

Mientras que en la categoría Mayores sigue liderando Joaquín Llanos, de Santa Rosa, quien en esta fecha perdió varios puntos. Quien no ha logrado sumar en buena medida es el Profesor y organizador del Prix, Diego Enríquez, quien solo sumó 1 punto en la fecha. Enríquez venia en alza pero los dos últimos capítulos no han sido buenos para él.