El peor final para el Torneo Clausura del Fútbol Senior

El Torneo Clausura del Fútbol Senior no tuvo final en cancha. La pelota no rodó y todo se resolverá durante la semana por medio del Tribunal de Penas. Argentino se presentó tarde, en su propia cancha, a jugar la final. Es así que Giat de Beruti, con sus once jugadores, habría ganado el título ante la no presentación de su rival. Más dudas que certezas en la víspera de Navidad.

El pasado sábado 24, día de Navidad, la Liga Trenquelauquense de Fútbol (LTF) ponía en juego el segundo partido de la serie final del Torneo Clausura entre el Foot Ball Club Argentino y Giat de Beruti. En la ida el berutense había ganado por 2 a 1 y con un empate sería el campeón. Días previos al partido hubo varias voces cuestionando el día y horario del encuentro programado para las 16 horas, pero nada hacía prever tamaño desenlace. Un triste final para un certamen que merecía otro cierre.

Trataremos de explicar lo ocurrido el sábado por la tarde en cancha de Argentino, donde el principal damnificado fue el fútbol, sin lugar a dudas. La pelota no rodó, o mejor dicho, solo unos metros cuando el equipo de Giat sacó desde el centro de la cancha y el juez del partido, Claudio Maldonado, dio el pitido final.

¿Y el partido? No hubo, no se jugó. El encuentro estuvo programado para las 16 horas y a esa hora se comenzó. Ocurrió que en cancha solo estaba presente, en su totalidad, el equipo de Giat de Beruti. Por parte de Argentino, algunos jugadores que fueron llegando tibiamente a ese horario. Las versiones que circularon en ese momento indicaban que Marcelo Cortés, vicepresidente de la LTF, en diálogo telefónico con el Presidente del Club Argentino, Ezequiel de La Fuente, le confirmó al “Decano” que el partido se jugaba a las 17 horas, y no a las 16, como estaba previsto, según dejó trascender el sitio web Deportelauquen. Pero de este diálogo telefónico no salió ninguna información, ni comunicado, oficial. Es así que tanto jueces como jugadores de Giat se mantuvieron firmes en cuanto al horario del boletín. A las 16, y con el Presidente de la Liga Trenquelauquense de Fútbol, Hugo Cimadamore, en cancha, se aguardó 15 minutos para permitir la llegada de los jugadores “Decanos”. Pasado este tiempo reglamentario Claudio Maldonado dio comienzo al partido, con solo 11 jugadores en cancha, y paso siguiente terminó el encuentro.

n La resolución

“¿Cómo sigue esta historia? Habrá que aguardar lo que dictamina el Tribunal de Penas durante estos días. Si Giat se queda con el título del Clausura se deberá jugar la Final Oficial, entre estos dos equipos, que estaba programada para el sábado 31. Ayer por la tarde La Opinión se comunicó con Hugo Cimadamore quien contó lo ocurrido. “Giat había hecho un pedido de jugar el sábado a la mañana o a las 14 horas, nosotros consideramos que a las 14 horas era una locura. Argentino no se de dónde sacó que había un convenio de AFA para que se jueguen los partidos a las 18 horas. El partido se jugaba a las 16 horas, y cuando vos vas a jugar un partido no te presentas 5 minutos antes a jugar, lo haces unos 20 o 30 minutos. Los jugadores de Argentino fueron apareciendo y a las 16.20 ya había unos vestidos”. En cuanto al diálogo telefónico entre Cortés y De la Fuente, dijo “Cortés me dijo que no, que dijo que había que respetar el horario del boletín que era a las 16 horas”.

El próximo 29 de diciembre habrá elecciones en la LTF. Cortés es el candidato oficial y Darío Morales la lista alternativa. Que ocurra esto es un llamado de atención que hace pensar en jugadas poco claras “espero que esto no tenga nada que ver con las elecciones, si llegamos a esto en un partido del Senior, estaría muy mal”, remarcó Cimadamore.