El pedido de Salaverry, de Carbap: “El tiempo es ya, la emergencia es hoy”

El tesorero de Carbap, Horacio Salaverry, también formó parte del acto inaugural de la Expo, donde destacó el “crecimiento exponencial” de la muestra, felicitó al intendente Miguel Fernández y a su secretaria de Producción, Clarisa Fabris por el trabajo conjunto con empresas locales y pidió al Gobierno provincial mayor celeridad en la declaración de la emergencia para aquellos productores que están atravesando dificultades a raíz del problema hídrico.

“Cuando el agua está en el campo no hay tiempo para cuestiones burocráticas, el tiempo es ya, la emergencia es hoy”, señaló Salaverry, ante el aplauso del público y dirigentes que seguían el acto desde la tribuna.

“Me parece que el concepto de la inundación y de lo que es la emergencia tiene que ser más amplio, más comprensivo y temporal, tiene que ser en el momento, entendemos que el Gobierno quiere ser más analítico en esto pero el análisis tiene que ser en tiempo y forma, cuando el agua está en el campo no cuatro o seis meses después”, remarcó el dirigente.

Si bien consideró que el Gobierno “entiende el problema hasta el momento no han aparecido las soluciones como deseamos o como deberían ser”.

n Esfuerzo

En relación a la muestra, Salaverry comentó: “Trenque Lauquen hace un esfuerzo muy grande para mostrar todo su potencial” y felicitó al intendente “por esa comunión de ideas que han generado la posibilidad de que el sector primario se pueda entender y lograr buenos negocios con la gastronomía de Trenque Lauquen”.

Respecto del resultado de las últimas elecciones Salaverry sostuvo: “La ciudadanía se ha expresado y a raíz de eso el Presidente ha hecho un llamamiento a la concordancia, a trabajar en conjunto en base a una cantidad de postulados con los cuales entendemos estar de acuerdo”.

Y agregó: “Seguramente nos vamos a sentar en una mesa cuando seamos convocados ante la necesidad de cambiar una gran cantidad de cuestiones”.

Asimismo consideró que “necesitamos tener un país con una visión y un entendimiento distinto, hemos vivido 12 años en los cuales el enfrentamiento era una causa común, la pelea, el insulto, la degradación, la crítica ácida hacia aquellos que se consideraban enemigos por pensar distinto, hay que cerrar esa grieta, es un trabajo de todos y hay que abordarlo con mayor intensidad”.

Sostuvo también que “el país necesita un campo moderno, pujante, el campo ha hecho un esfuerzo cuando se le sacó el pie de encima, se ha generado empleo, se están abriendo los mercados internacionales de carne y se están abriendo los frigoríficos, hay más demanda de carne y de mano de obra, hay que trabajar para entender que el efecto multiplicador del sector agropecuario es fundamental no hablamos por los intereses nuestros, sino por los intereses del país y de todos los pueblos del interior”.

Finalmente instó a la Gobernadora a conformar una mesa ampliada, porque si bien

“tenemos distintas comisiones de trabajo, se necesita una mesa de trabajo más grande donde podamos discutir un montón de cosas, sobre todo con una Gobernadora ha dado este impulso a la provincia de Buenos Aires”.

Entre los puntos fundamentales a dialogar apuntó a las obras de infraestructura, “no puede ser que la Provincia siga teniendo estas rutas y que nos sigamos inundando”, al tiempo que aseguró que como entidad están dispuestos a formar parte del Consejo Asesor del Río Salado.