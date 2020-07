El patín artístico gana espacio en cada club de la región

El patín artístico es otro de los deportes que sigue ganando espacio a lo largo y ancho de la región donde cada vez son más los clubes que han podido volver a los entrenamientos individuales y con un estricto protocolo. Desde la Asociación Centro Oeste de Patín Artístico (ACOPA), su presidenta, Patricia Basigalup, le confió a La Opinión cómo es el protocolo que se diagramó para la vuelta de las ruedas a los playones. Asimismo, hizo un repaso de los clubes y localidades que ya tienen a sus alumnas patinando. “ACOPA de a poco se vuelve a las pistas”, resaltó Basigalup y detalló: “En América ya se está patinando hace bastante tiempo, primero al aire libre, ahora en gimnasios con Agustina Cremonte y Paz Rodríguez; en Carlos Tejedor también en gimnasios y también desde hace ya varios días con los profesores Florencia Issa, Belena Navarro Valdez, Josefina Roncoroni y Kiara Mataloni. En Trenque Lauquen está habilitado hace ya varios días, con Silvia Pascua en Tres Llantas, incluyendo el partido, donde Giat de Beruti abrió sus puertas con Cristian Monge. Mientras que en Pehuajó, después de la presentación de protocolo, reunión con Director de Salud, y con Dirección de Deportes, nos llegó la comunicación de la habilitación para la práctica al aire libre, en los playones del Colegio Nacional, y Parque Costero para los 4 clubes de la ciudad de Pehuajó, es decir para Calaveras, San Martín, Estudiantes y Deportivo, más los playones de las localidades Madero, Juan José Paso y Mones Cazón donde estarán los profesores Aylen Fiol, Gaby Hoyos, Cristian Monge, Jorgelina Hernández, Sofia Secreti y Julieta Crespo”.

Algunas recomendaciones

Las recomendaciones para la vuelta a la práctica del patín artístico fueron elaboradas en conjunto por el Consejo Ejecutivo, Comité Provincial, Jueces y Técnicos de la Federación de Patín de la Provincia de Buenos Aires. “Aclaramos que corresponden a recomendaciones generales pero sabemos que cada institución, cada club, deberá analizar las mimas juntamente con autoridades municipales de la localidad, y acorde a la disponibilidad de clubes o instalaciones designadas para dicha práctica. Consideramos que la vuelta a la actividad debe ser en forma progresiva, con todas las prevenciones que correspondan, y cuidando la salud de patinadoras, técnicos y de todo las personas en general”, dice el parte oficial.

El protocolo que lleva la firma de Karina Maidana, presidenta de la Federación de Patín de la Provincia de Buenos Aires, remarca que el deporte está inserto en nuestra sociedad y, como tal, es importante para la calidad de vida y salud de las personas. Para los niños, además de estar incluido entre sus derechos, los ayuda a adquirir valores fundamentales, incorporando hábitos, adquirir responsabilidades. Colabora en el correcto desarrollo del cuerpo, huesos y músculos, generando a su vez el desarrollo cognitivo; como también es de gran relevancia en el aspecto psicosocial del deportistas.

Actualmente nuestros deportistas se encuentran en un período comparable a una situación de receso, lo que produce disminución de las capacidades condicionales como la fuerza, capacidad aeróbica, flexibilidad, coordinación, equilibrio emocional, etc. También se pueden producir alteraciones en la composición corporal, con variaciones en el tejido magro (músculo – huesos – tejido nervioso) y en el tejido adiposo. La falta de exposición al sol, puede disminuir la calidad del sistema esquelético, esto dependiendo del hábitat en la que se lleve adelante su cuarentena. Por todo lo antedicho, y a fin de mitigar estas probables consecuencias, se ha tratado de adecuar y transmitir algunas rutinas, así como juegos y actividades, a través de videos, clases y charlas virtuales. No descontamos que la virtualidad ha colaborado en parte a estar en contacto con los deportistas, y realizar una plan estratégico nuevo en esta fase, pero debemos aclarar que el deportista solo mitiga parte de la actividad y, no todos los chicos están al alcance de poder conectarse virtualmente ya sea por un tema económico o de lugar físico donde se encuentra, que quizás no tienen acceso a las redes.

Entendemos que la actividad deportiva se reanudará cuando el sistema sanitario lo permita, y consideramos deberá ser ordenado y progresivo, respetando lo dictaminado por nuestros gobiernos Municipales, Provinciales y Nacionales.

Asimismo, la situación epidemiológica hace que los clubes/instituciones deban contar con un protocolo para la vuelta a la realización de las actividades deportivas, con el debido cuidado de la salud de las personas involucradas. Desde nuestra institución daremos algunas recomendaciones de la vuelta a la práctica deportiva del patinaje artístico, que cada entidad gubernamental – institución deportiva y profesores a cargo de las clases deberán adecuar acorde a las instalaciones de cada lugar.

Característica del patín

Desde la Federación Provincial de Patín Artístico se brindaron las características de dicho deporte. El mismo se practica en una superficie como máximo de 1.500mts2. Se desarrolla en ambientes cerrados, ya que son mínimas las pistas que hay en la provincia al aire libre con dimensiones necesarias. No es un deporte de contacto. No hay público presente ni aglomeración de personas, salvo las que se encuentran en la pista.

Algunos hábitos sanitarios para tener en cuenta, en casa, antes de salir hacia el club: lavarse muy bien las manos con agua y jabón. Además, colocarse alcohol y transportarlo en el bolso. Llevar su propia botella de agua y toalla (elementos personales). Cambiarse con la ropa que practicara y/o jugara. Todos los elementos deportivos propios deben ser desinfectados.

Una vez en el club, al descender del vehículo, sólo llevar lo indispensable para la práctica deportiva, lavarse las manos y/o aplicarse alcohol, dirigirse directamente a la pista; y durante el entrenamiento, el entrenador usará “tapa boca” mientras dure el entrenamiento. Además, el entrenador a cargo tendrá todos los elementos necesarios para la práctica deportiva debidamente desinfectados. Se dispondrá entrenar en pequeños grupos de trabajo de acuerdo a la disposición de cada entidad gubernamental. Dentro del grupo de trabajo se deberá mantener la distancia mínima de 2 metros. La frecuencia de los entrenamientos las dispondrán los entrenadores, como así también el tiempo de práctica, o autoridades competentes. Se debe tener en cuenta que los grupos entrantes y salientes tengan distintos sectores de espacios para disponer sus bolsos.

Una vez finalizado el entrenamiento, todos los deportistas deberán lavarse las manos con agua y jabón, colocarse alcohol. Dirigirse al vehículo y retirarse, sin demoras, del club hacia su casa.

Instalaciones deportivas

Por último, un repaso a las cuestiones a tener en cuenta por cada instalación deportiva. A saber: el club o instalación donde se practique deberá, en lo posible contar con dos puertas la que serán identificadas una como ingreso y otra como egreso, a los efectos de que no haya aglomeración en las mismas. Deberá colocar trapos húmedos con lavandina para asentar el calzado en el ingreso. Es indispensable que todas las superficies sean desinfectadas regularmente para minimizar el riesgo de trasmisión por contacto, tales como sanitarios, sillas, barandas, picaportes, etc.. En gimnasios cubiertos la limpieza y desinfección se deberá realizar antes y después de la práctica de cada grupo.

Se deberá realizar control de temperatura al deportista (y su acompañante en el caso de ser menores o de edades tempranas), al ingreso y con termómetros digitales. Si bien se recomienda el uso de kit personal, la institución debe contar con kit de desinfección e higiene, tales como jabón, toallas descartables, así como también colocar y mantener disponible alcohol en gel o alcohol al 70%. Entre un grupo y otro, proceder a la limpieza y desinfección, y dar tiempo para evitar el cruce de grupos.

Para determinar la cantidad de alumnos en pista por turno se deberá tener en cuenta el tamaño de la misma, y las dificultades de las prácticas según la categoría. Partiendo de una pista de 20 x 40 metros, aproximadamente, se estima entre 7 a 10 patinadores (similar a la prueba de pista en torneos). El objetivo es evitar el contacto entre patinadores. Los técnicos deberán programar sus clases según categorías y/o en diversos grupos (unos dentro de la pista y otros con actividades fuera de la pista).

Técnicos y alumno deben mantener la distancia social siempre. Durante las prácticas, la distancia deportiva cuando deslizan no debe ser menor a 5 metros. En el caso de ejercitaciones sin deslizamiento, cada patinador/a realizará su rutina (trompos por ejemplo) en un espacio asignado, el que será de 3 x 3 metros, y manteniendo esa misma distancia con su compañero.

Los entrenadores son responsables en el armado y planificación de su clase acorde a su espacio de trabajo, cumplimentando con todas las normas correspondientes.