El paro se sintió en la ciudad y afectó algunos servicios esenciales

El paro nacional concretado ayer en rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la reforma laboral, el aumento de tarifas, por el salario y paritarias libres y sin techo, entre otros temas que hoy preocupan a muchos argentinos, pudo sentirse con fuerza en los grandes centros urbanos pero, en Trenque Lauquen, su impacto fue menor. No obstante, en algunos servicios la medida de fuerza pudo sentirse y complicó la jornada de muchos vecinos.

Uno de los rubros en los que más se sintió el paro fue en el transporte ya que fueron varios los trabajadores de diferentes empresas de micros que decidieron adherir a esta jornada de lucha. La situación obligó a muchas personas a posponer sus viajes o, bien, a buscar formas alternativas de viajar o realizar algún envío de encomienda. Así se vio a mucha gente “haciendo dedo” en las afueras de Trenque Lauquen. A la vez que muchas empresas que operan en la Terminal, incluidas algunas de combis, vieron afectados sus servicios.

Alto acatamiento

El dirigente sindical de la UOCRA y la CGT Regional Ricardo Rodríguez afirmó a este medio que el acatamiento general fue de un 75% u 80%.

Consultado sobre lo ocurrido específicamente en el campo de la construcción, el gremialista expresó: “En el caso nuestro nosotros hemos recorrido todas las obras en las cuales habíamos trabajado fuertemente para que paren, que son las obras más importantes, fundamentalmente la obra pública que ejecuta el Estado Nacional, que es al que le tenemos que hacer sentir el rigor. Por el contrario, no nos ocupamos del monotributista que tiene un obrero porque si se le descuenta el día es muy difícil que éste lo pueda recuperar. En el Estado y empresas grandes es otra cosa”.

Respecto de si la medida de fuerza tendrá algún efecto en el seno del gobierno que logre modificar su rumbo económico, Rodríguez señaló: “Personalmente estoy más preocupado por el mañana que por el hoy. Hay que ver qué lectura hace el Estado de esto. Pienso que el Estado tiene que tomar debida nota, no es un mensaje menor el que ha recibido y aún así la ha sacado bastante barata porque el movimiento obrero, sobre todo el que corresponde a los gremios industriales de la CGT, decidió no hacer una manifestación. Hoy (por ayer) no hubo micros, no hubo choripán, no hubo arreados como muchos le dicen. Pero el gobierno ha recibido un mensaje contundente por las tarifas, la situación de los jubilados, las paritarias. El pueblo le ha dicho no al FMI, creo que en esto las cámaras legislativas van a tener que legislar al respecto, no se puede ir a pedir 55 mil millones de dólares así, sin que este tema haya pasado por las cámaras”.

Muchos temas

Rodríguez también repasó los temas que motivaron esta medida de fuerza. “La inflación, la educación, la salud y hay un tema por el cual estamos muy preocupados que es la venta de los activos que corresponden a los jubilados y ya están viendo cómo le pueden echar mano sin tener un respaldo de las cámaras y ha habido una fenomenal transferencia de recursos del sector de menores ingresos a los sectores más ricos de la Argentina. Por eso decimos que no es un tema particular, son demasiadas cosas juntas y, si el gobierno no da una señal de que el mensaje le llegó y lo analiza como corresponde, la conflictividad social nos va a sobrepasar a todos”, enfatizó.

Docentes

En lo que respecta al ámbito docente, en el que todos los gremios convocaron al paro, el acatamiento fue importante. La información brindada desde FEB indica que, en lo que respecta a educación secundaria, el acatamiento alcanzó el 90%. Luego, en escuela primaria y en sus distintos establecimientos, la adhesión fue dispar.

Desde Udocba se afirmó que el acatamiento a la medida de fuerza fue del 90% a nivel local. En tanto, los docentes organizados en Suteba, junto a CTERA y CTA, alcanzaron un 95% de adhesión en la provincia de Buenos Aires mientras que, en Trenque Lauquen, el acatamiento, sostienen, alcanzó el 75%.

Bancos y VTV

En cuanto a las entidades bancarias, el paro casi no se sintió. Según Alejandro León, delegado de la comisión gremial interna (CGI) del Banco Provincia, expresó que en esta entidad fueron tres los que hicieron asamblea de 13 a 15. “En el resto de las sucursales que dependen del centro zonal de Pehuajó el paro se sintió con más fuerza, una directamente no abrió, en otra hubo el 100% de personal que realizó asamblea. Pero en Trenque Lauquen la operatoria se realizó normalmente”, expresó, antes de aclarar que “no obstante, no hubo público porque mucha gente pensó que los bancos iban a estar cerrados”.

En otro orden, la planta de la VTV (Verificación Técnica Vehicular) anunció su adhesión al paro con un cartel en el ingreso a su predio.

Productores

En tanto, y con la etiqueta #ElCampoNoPara, productores agropecuarios argentinos dieron a conocer su posición en las redes sociales frente al paro general que se desarrolló en todo el país. “Sin servicios de transportes, clases, estaciones de servicio, hospitales (que sólo atienden urgencias), recolección de residuos ni atención en bancos y dependencias estatales, el sector agropecuario decidió dejar en claro su rechazo a la medida de la CGT y mostró en las redes sociales las imágenes del trabajo que realizan en los campos”, se apuntó en medios especializados.

En este sentido, cabe señalar que esta campaña tuvo éxito y durante buena parte de la jornada de ayer ocupó el tercer lugar de los Trending Topics (TT o Tendencias) de la red social Twitter, es decir que fue uno de los temas más hablados del día.