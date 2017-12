El paro se levantó pero los gremios están “expectantes”

Luego de que se levantara la sesión en la Cámara de Diputados en la que el Gobierno buscaba convertir en ley la reforma previsional, la CGT confirmó el levantamiento del paro previsto para hoy, que desde su origen estaba atado a si se trataba o no hoy el proyecto.

En este marco, a nivel local, hubo gremios que, nucleados en la CGT, en un primer momento acompañaban la medida de fuerza pero, al ser levantada la misma, finalmente no concretarán el paro.

Uno de ellos fue el gremio docente Udocba, que había decidido plegarse al paro convocado para hoy “ante el intempestivo adelanto del tratamiento del proyecto de reforma previsional”. Y aunque el mismo finalmente no se realizó, desde este gremio se señaló que “con este proyecto de reforma previsional queda de manifiesto a más no poder la tendencia neoliberal de un gobierno que cada vez más avasalla los derechos de los trabajadores conquistados durante largos años de lucha”. “El pueblo argentino debe defenderse de este ataque y proteger sus derechos”, resaltaron.

n Movilizados

En tanto, Suteba Trenque Lauquen participó del paro y la movilización concretados ayer convocados por la CTA. Y Susana Martínez, secretaria general de ese gremio, explicó: “Estuvimos durante la mañana en La Plata diciéndole no a la adhesión a la Ley de Riesgo de Trabajo y, luego, a partir de las 14, nos movilizamos al Congreso. Unidos y en la calles pudimos ponerle freno a la reforma previsional”.

Por su parte, FEB no adhirió al paro realizado ayer y tampoco tenía previsto hacerlo al de hoy.

Por otro lado, desde ATILRA, su secretario general, Gastón Moreno, confirmó que su gremio también adhería a la medida de fuerza impulsada por la CGT. “Si se trataba la reforma de la ley previsional se paraba pero por el momento no, veremos qué ocurre en los días que siguen sobre este tema. Estaremos expectantes”, expresó.

En los mismos términos, Luz y Fuerza también había anunciado una misma medida que quedó sin efecto cuando la CGT anunció la suspensión del paro que se pensaba para hoy.

n Hay banco

En tanto, los empleados del Banco Provincia concretaron ayer un paro de actividades en todas las sucursales en rechazo al proyecto de modificación del régimen jubilatorio impulsado por la gobernadora María Eugenia Vidal.

Gabriel Carrizo, responsable de Acción Social de La Bancaria Pehuajó, comentó que “el nivel de adhesión en la sucursal fue del 100 por ciento”, antes de señalar: “Teníamos previsto el paro de mañana con la CGT pero al levantarse lo levantamos, aunque la gobernadora piensa presentar el proyecto la semana que viene sin ninguna modificación, hemos programado un paro de 48 horas para martes y miércoles de la próxima semana. Está programado, de acuerdo a cómo se mueva el gobierno, si presentan mejoras, analizaremos si se concreta o no”.

En tanto, hoy se trabajará normalmente en todas las sucursales y se tendría el lunes para modificar las medidas pensadas.