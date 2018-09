El paro nacional se sintió con adhesión dispar en la ciudad

El paro nacional convocado por la CGT y concretado durante el día de ayer en el país se sintió de manera dispar en el distrito de Trenque Lauquen. Así lo señalan los datos brindados a este medio por los distintos representantes gremiales quienes explicaron cómo se dio la jornada de protesta en la ciudad.

En este marco, puede señalarse que en los sectores en los que más se sintió la medida de fuerza fue en el sector docente, las estaciones de servicio y, también, en el transporte.

n Municipales

En lo que respecta a la órbita municipal, la secretaria general del gremio de los empleados municipales, Mónica Baretta explicó: “El acatamiento no ha sido mayoritario porque los empleados saben que pierden presentismo, no el día pero sí el presentismo. Nosotros como gremio nos tenemos que adherir porque nuestra Federación se adhirió. Pero en Trenque Lauquen en la planta del Prolim trabajó la mayoría del personal, en el Hospital Municipal muy poquitos dejaron de trabajar, en el Palacio Municipal también muy poquitos, de la misma manera que en otros sectores. Era lo esperado”.

Desde el propio Palacio Municipal, en tanto, previendo que la medida de fuerza pudiera afectar algún servicio, se dispuso desde muy temprano un relevamiento en las distintas áreas para conocer el nivel de adhesión llegando a la conclusión de que el mismo fue prácticamente nulo.

n Bancos

En lo que respecta a la actividad bancaria, Gabriel Carrizo, representante de la delegación Pehuajó de la Asociación Bancaria comentó que en el Banco Provincia el acatamiento fue de aproximadamente un 40% en Trenque Lauquen y en las demás sucursales de un 95%. Según Carrizo, el bajo nivel de adhesión a nivel local se dio por los descuentos en su salario que los empleados sufrieron en los paros anteriores. En tanto, pudo saberse que en el Banco Nación la atención fue prácticamente normal.

n UOM

Alberto Barrios, secretario general de la UOM, comentó que “en Trenque Lauquen la adhesión fue dispar. En lo que respecta a la actividad nuestra fue casi nulo, salvo algún delegado que se adhirió. En la provincia de La Pampa hubo una importante adhesión, hay una presencia importante gremial no sólo de la UOM sino de todos los gremios nucleados en la CGT. Acá nuestros afiliados no están preparados para adherirse a una medida de fuerza como en el Conurbano, Buenos Aires y el resto del país. Es muy distinto a Buenos Aires donde, realmente quieras o no, se depende del transporte público y obligadamente se tiene una o dos horas de viaje. Pero el derecho a huelga asiste al trabajador y éste está en todo su derecho de ir a trabajar o no. Es un derecho que nos asiste a todos”.

Por último, señaló que “a nivel nacional el acatamiento ha sido importante de la misma manera que en otras provincias porque hay trabajadores que hace dos o tres meses que no cobran salarios. El panorama es preocupante”.

n Docentes

Desde Suteba Trenque Lauquen afirmaron que el nivel de adhesión alcanzó entre el 70% y 80%. Hernán Amador, secretario general del citado gremio, señaló en este sentido que “no podemos decir que el balance sea positivo porque esperamos una respuesta del gobierno para que lo sea. Sí es positivo poder estar todos los trabajadores juntos para llegar a este paro nacional que es una manera de decir que acá estamos los trabajadores, que somos los que estamos pagando este ajuste y creemos que este modelo económico no nos está llevando por buen camino y lo estamos viendo día a día con los trabajadores de distintos ámbitos y esto ya no da para más”.

Asimismo, señaló que “por eso hoy (por ayer) vamos a repartir con integrantes de otros gremios como Sadop y Feb algunos volantes con algunas consignas que hubo en la marcha en Buenos Aires enmarcadas en la lucha docente. Nosotros estamos en un conflicto paritario, el gobierno no nos escucha, desoye a los docentes y a la problemática que hoy vivimos. El gobierno que se jactó del diálogo hoy no nos escucha”, dijo antes de agregar que “es tan así que nos enteramos que el sábado estuvo el ministro de Educación en Trenque Lauquen y no solamente no sabíamos nosotros sino que no sabía la comunidad. Algo que tiene que ser una oportunidad para mantener un diálogo, se realizó de manera oculta sin que se entere nadie, llamando sólo a un grupo de funcionarios locales. Me parece que la política no es eso. La política es consenso y se perdió una oportunidad para darle a conocer algunas problemáticas que tenemos en el distrito y encontrarles una solución”.

Desde Udocba Trenque Lauquen, en tanto, la adhesión al paro alcanzó el 90%.

n Otros sectores

Por otro lado, pudo saberse que en lo que respecta a estaciones de servicio, la adhesión fue casi total. Desde el rubro mecánico se comunicó al respecto que “esta medida de fuerza que pone de manifiesto el descontento y la preocupación por las políticas económicas que lesionan a diario los intereses del movimiento obrero en su conjunto, así como también se expresa desde el rechazo a la Reforma Laboral propuesta por el actual gobierno nacional”.

Por último, cabe señalar que el paro nacional contó con la adhesión de varios espacios políticos como es el caso de la Unión Vecinal Trenque Lauque, fuerza que se manifestó en total apoyo y adhesión a la medida de fuerza en todo el territorio argentino entendiendo que “es una de las únicas posibilidades de los vecinos de hacerse escuchar es la protesta social bien encausada. Esto es en defensa de los trabajadores, de las instituciones, de las pequeñas y medianas empresas, de los comercios y todo el pueblo en general por la situación que se atraviesa por las pésimas políticas económicas de un gobierno nacional que no escucha y no acciona para la gente sino para sus intereses”, dijo el líder político de la fuerza, Dr. Pedro Roig.