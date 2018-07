El paro docente también tuvo su repercusión a nivel local

Durante la jornada de ayer se concretó un paro de docentes a nivel nacional convocado por CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación). Y esta medida de fuerza se sintió también en distintos establecimientos de Trenque Lauquen, en los cuales maestros afiliados a los diferentes gremios se sumaron a la protesta, que tuvo el fin de acompañar el conflicto docente que por estos días se vive en la provincia de Chubut, un pedido de apertura de paritaria nacional y, en algunos casos, un alto repudio a la resolución bonaerense que modifica la pertenencia institucional de los Equipos de Orientación Escolar (EOE).

Impacto

En ese marco, este medio consultó a los distintos gremios de Trenque Lauquen cuál fue el impacto de esta medida a nivel local. De esta manera, desde UDOCBA (Unión de Docente de la Provincia de Buenos Aires) se señaló que el acatamiento fue del 70%. Por otro lado, desde SUTEBA (Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires) se señaló que el porcentaje de adhesión fue del 75%. Por último, desde FEB (Federación de Educadores Bonaerenses) se informó que, en esta oportunidad, el acatamiento censado a nivel local fue del 70%.

No obstante, se aclaró que la adhesión ha sido dispar según cada establecimiento al tiempo que se informó que muchos docentes desisten de sumarse al paro para no sufrir un descuento por el día no trabajado.

Además con el correr de la tarde de ayer pudo conocerse que a nivel nacional el paro fue calificado de contundente por los distintos representantes gremiales. En este marco, en la ciudad de Buenos Aires, CTERA marchó al Ministerio de Educación de la Nación recalcándose que el objetivo de la movilización fue el de manifestarse contra la represión bajo la consigna “¡Basta de represión a los docentes! Por la Paritaria Nacional Docente, por la resolución de los conflictos provinciales”.

Conflicto en Chubut

Y cabe recordar que el conflicto de Chubut ya lleva más de 100 días sin resolución, con paros y carpa docente instalada frente al Ministerio de Educación. Allí los gremios afirman que no reciben aumentos desde hace más de un año y denuncian que la semana pasada fueron reprimidos por la Policía, en momentos en que se negociaba la paritaria.

El gobierno provincial, por su parte, acusa a los dirigentes docentes de haber “encerrado a los funcionarios” en el lugar donde se producía esa negociación salarial.