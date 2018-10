El “otro” Bonaerense, más que unos Juegos

Ayer por la mañana la delegación de Trenque Lauquen arribó a la ciudad tras las finales de los Juegos Bonaerenses llevados a cabo en Mar del Plata de sábado a miércoles. Unas competencias con saldo positivo para Trenque Lauquen, con un total de 19 medallas y dejando al distrito en el 27º lugar del medallero de un total de 135 municipios, algo que ampliaremos en los próximos días con un balance sobre todo lo ocurrido. Porque los Juegos no son solo medallas, hay “otro” Bonaerense detrás, un Bonaerense social que permite a miles de chicos de toda la Provincia disfrutar de pequeñas (o grandes) cosas como una ducha caliente todos los días, o un desayuno rico y nutritivo cada mañana, con almuerzo y cena bien servida. Porque eso son los Bonaerenses, mucho más que deportes, es compañerismo, amistad y unión entre jóvenes y adultos que durante 5 días conviven en un mismo hotel, pisan por vez primera la arena y se maravillan con el mar.

Trenque Lauquen sumó 19 medallas. 7 de ellas de oro, 5 de plata y 7 de bronce. Podrían haber sido algunas más, pero esta vez la fortuna no estuvo de nuestro lado en algunos deportes. De la región fue el distrito que más preseas obtuvo, superando a General Villegas, Tres Lomas, Pellegrini, Salliqueló y Rivadavia (ver tablas). La Matanza fue, una vez más, el distrito vencedor, pero sin ángulos de comparación posible, teniendo en cuenta que su delegación superó ampliamente el millar de competidores.

n El PUA y paleta

El Programa Único de Atletismo (PUA) demostró en la pista el trabajo que viene realizando desde hace un par de años, como así también el Club Progreso con sus pelotaris. Dos deportes que llegaron como candidatos y no defraudaron. El PUA es un programa de trabajo en conjunto entre el CEF Nº18 y la Municipalidad de Trenque Lauquen. Dicho nombre se instauró en el último año pero los chicos del CEF, junto a los Profesores Leticia Llaneza y Sandro Otero, llevan ya varias temporadas entrenando y por eso no son casualidad las medallas obtenidas. Cuna de lanzadores, Trenque Lauquen obtuvo doradas en bala, de la mano de Román Montejo, Alexis Sosa y Trinidad Roseró. Esta última jovencita no solo obtuvo la presea de oro sino que mejoró su mejor marca, con 11.22 en la categoría cadetes Sub16. Tanto Montejo, Sosa y Roseró volverán a competir dentro de 15 días en los Juegos Nacionales Evita, clasificación lograda gracias a ganar en estos Bonaerenses. También del PUA, la medalla plateada fue para Santiago Madroñal, en la prueba de salto en largo. Una competencia que se definió por apenas un centímetro de diferencia y levantó varias sospechas, ya que el ganador, Felipe Mariani, de General Pueyrredón (Mar del Plata) se impuso con un salto de 6.58 metros y Madroñal marcó los 6.57 metros. Un resultado que generó suspicacias. Mientras que de bronce obtuvieron medallas Yanil Delgado, en lanzamiento de bala, Ezequiel Dukart, en los 2.000 metros e Ignacio Sosa, en lanzamiento de disco.

Los otros deportistas que fueron como candidatos a medallas a Mar del Plata fueron los pelotaris del Club Progreso. Al igual que los atletas del PUA, los del Progreso llevan ya varias temporadas entrenando y compitiendo en un alto nivel. El Sub14 y Sub16 debieron batallar para la medalla de bronce. Gran partido de Agustín Etchepare y Faustino García, en la Sub14 y de Felipe Butti junto a Juan Ignacio Hernández, en la Sub16. En la Sub18 el oro fue para la mejor dupla de la Provincia, Jerónimo Butti y Esteban Galmez.

n Deportistas especiales

El resto de las medallas logradas por la ciudad llegaron desde el atletismo y la natación especial, donde también por parte del Municipio se ha comenzado a realizar un trabajo con estos deportistas. Jonatahan Lamas Ramos y José Mosetto se destacaron con el oro en natación; Camila Rodríguez fue medalla de plata, también en natación y los atletas Agustina Andrada, con plata, bronce de Lautaro Mirabelli y oro de Lucía Detzel, los tres lanzadores de bala. Mientras que en atletismo convencional, de Beruti, Belén Arrieta brindó un gran espectáculo en los 1.200 metros y la treintense Luna Romero, en lanzamiento de bala, ambas obteniendo la medalla de plata. A nivel cultura una sola presea, la que obtuvo Ana Muller en cocina, categoría postres adultos.