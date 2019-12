El origen de las casacas de los clubes, y razón de sus colores

Es difícil para un hincha explicar el porqué de su sentimiento para con su equipo. Lo mismo sucede con los colores de las camisetas, porque son el símbolo de las instituciones, en cualquier parte del mundo donde gire una pelota de fútbol. Los modelos variaron. Antes eran camisas más opacas. Hoy parece dominar la imagen impactante de los brillos, diseños por computadora, es decir, el fin de la manualidad y el inicio de la modernidad.

Pero lo que jamás podrá ser derrotado es el amor del simpatizante por los colores de su club. Los ejemplos sobran. Sin irnos lejos en la historia, Ferro Carril Oeste de Buenos Aires modificó su tradicional verde por un conjunto violeta, por iniciativa de la marca de la indumentaria que lo auspiciaba, hecho que suele ser muy frecuente y que pueda llegar a desvirtuar la mística. Y a pesar que el violeta ya pasaba a ser cábala, rápidamente los socios pugnaron por el retorno al verde. También abundan los ejemplos de cambio de colores por ciertos homenajes o referencias históricas.

Aquí, en esta nota, se devela el origen de los colores de las camisetas de fútbol de las entidades del partido de Trenque Lauquen y Pellegrini.

ψ Azul y blanco

La entidad más longeva de esta ciudad, Argentino, utilizó por primera vez una camisa azul y blanca con rayas horizontales muy finas, por lo que la vestimenta se asemejaba a la de un presidiario de antaño.

A pesar que su origen no está bien definido (el primer libro de actas se extravió), los colores no se alteraron, sólo que a poco de la creación de la institución comenzó a usarse la camiseta con rayas verticales.

En el libro del Centenario se afirma otra versión: que la primera camiseta fue a rayas horizontales y luego se pasó a la vertical, sin dar más detalles del origen de los colores.

No obstante, el tamaño de las rayas sí se modificó. En la segunda mitad de la década del ’40 fueron tres anchas sobre el pecho. En los primeros años del ’50, Argentino vistió casacas con una raya ancha al medio y dos más delgadas a los costados. Mientras que del ’53 al ’57 predominaron las dos rayas anchas.

ψ Verde: vía libre

La historia de Ferro Carril Oeste está estrechamente emparentada con la entidad de Buenos Aires. Tanto aquí como en Caballito, fueron los jefes y empleados del entonces Ferrocarril Oeste (al nacionalizarse pasó a denominarse Sarmiento) los fundadores de los respectivos clubes, que crecieron a la vera de las vías.

Aquí se optó por copiar, casi por obviedad, los colores del equipo porteño, que eligió el verde y vivos blancos para su camiseta. La explicación deriva a una corriente mayoritaria que dice que corresponde al verde de la gamuza que utilizaban los guardabarreras para indicar el vía libre a los maquinistas luego del recambio de pasajeros en cada estación.

En esta ciudad, la primera camisa usada, en 1918, fue una a rayas verdes y blancas verticales, y recién en 1951 se cambió por primera vez, por una a rombos, siempre conservando los colores verdes y blancos. El modelo ha sido variado en algunas ocasiones, pasando de una verde con vivos blancos hasta otra en la que se combinaban los dos colores en toda la remera.

Ψ Amarillo y negro

La confitería “Monumental”, lindera al cine de ese nombre, fue testigo de charlas futboleras, amenizadas entre generalas, truco y tute cabrero. Allí, el 16 de agosto de 1945 un grupo de futbolistas de Atlético decidió formar un club que finalmente, en honor al bar de Bescos, su dueño, se llamó Club Social y Deportivo Monumental, al que había que elegir el color de la camiseta.

Los muchachos de aquella barra, querían imponer sus mociones de acuerdo al club de sus amores: Racing, River, Boca, entre otros. Entonces, como el amarillo y negro no coincidía con ninguno de los otros equipos, la primera casaca de la institución “canaria” se diseñó así, amarilla con puños y cuello negro, hecho que evitó cualquier tipo de discordia.

Una de las casacas usadas se asemejaba a la del club uruguayo Peñarol, rayas verticales amarillas y negras. Otra, a rombos negros con el cuerpo amarillo. Con la aparición de la publicidad, las casacas volvieron a ser amarillas, con vivos y sponsor negros. E incluso una con un amarillo flúor.

ψ El rojo, bien destacado

En 1955, el equipo que representaba a la colonia Las Guasquitas incursionó en el certamen “Nolo” Ferreira vistiéndose con los colores similares a los atuendos de RiverPlate, es decir, con un cuerpo totalmente de blanco cruzado por una banda roja. Al año siguiente, Las Guasquitas ascendió a la primera división. En la máxima categoría, en 1957, la camiseta se convirtió a un modelo más parecido al actual: todo el cuerpo rojo; cartera, cuello, bolsillo y mangas blancas, que al final tenían puños rojos. A través de los años se fue modificando hasta llegar al diseño de hoy, en el que el color rojo está bien resaltado y acompañado con vivos blancos.

Las Guasquitas fue además el primero en lucir otros aditamentos deportivos, como unos buzos grises para ingresar a la cancha y bolsos del mismo color con el escudo del club para llevar la indumentaria.

ψ La “V” de la victoria

En plena Segunda Guerra Mundial, el primer ministro inglés, Winston Churchill, instauró un símbolo que se transformó en histórico con la exclamación de la frase “sangre, sudor y lágrimas” y el signo de “V” de la victoria con sus dedos. Este se hizo moda, y llegó a todas partes del mundo. Precisamente Barrio Alegre ideó su camiseta con ese dibujo, con color azul y la “V” blanca. Enrique Taborda, que era linotipista del semanario “El Independiente” expresó que así era la remera de Vélez Sarsfield, por lo que se propuso intercambiar los colores, pero cuando las trajo el comisionista de Buenos Aires el azul trocó en celeste. Esta se utilizó hasta 1943, cuando el dirigente Venancio Cicconi hizo constar que no quería que los futbolistas jueguen con esa casaca para no confundirla con cuestiones políticas.

En 1957, por idea del tesorero José María “Chino” Caratti, el modelo se cambió a otro que llevaba el cuerpo celeste y una banda blanca cruzada en el pecho. Sin embargo, si la banda era teñida, al lavarse, las remeras se desteñían, y si se cosía, se descosía, por lo que el equipo salía a la cancha muy desprolijo, pasando así al diseño de cuerpo celeste con vivos blancos.

ψ La mirada en Alumni

Seguramente la exitosa formación de Alumni, el legendario equipo de los hermanos Brown entusiasmó a muchos coterráneos a practicar este deporte incipiente a principios de este siglo.

Así fue como el doctor Pascual Hilario Laborde, primer hijo del pueblo que se recibió profesionalmente, pensó en los colores rojos y blancos verticales de Alumni para Atlético Trenque Lauquen, entidad que fundó y además fue el primer presidente. Laborde había jugado en Estudiantil Porteño, cuando estudiaba odontología en Buenos Aires. Justamente de este último conjunto los colores de remera coinciden con los del equipo del Parque. Estudiantes de La Plata, Talleres de Remedios de Escalada, Instituto de Córdoba, San Martín de Tucumán, Unión de Santa Fé, por ejemplo, también adoptaron los colores del histórico Alumni.

El banderín del casín

En la década del ’70, Alberto “Flaco” Ripamonti y Juan “Araña” Palazzani fueron los representantes del club Progreso para jugar un Campeonato Argentino de Casín. Entonces, el primero sugirió la confección de un banderín para que los representara que devino en los colores rojo y negro. De allí nació la simbología de esta entidad local, la más flamante incorporación a la Liga Trenquelauquense de Fútbol. La camiseta añade el color amarillo, el escudo de la entidad, y la denominación del sponsor en letras blancas.

ψ Los del Treinta y Berutti

Los primitivos colores de G.I.A.T. de Berutti los eligió Elemer de Buzay, un húngaro que se desempeñaba como gerente de la fábrica textil GIAT y BAT. El directivo dispuso una camiseta blanca con cuello y puño azules, y el agregado de una estrella azul de cinco puntas sobre el lado izquierdo, debido a que en su país de origen había utilizado esa camiseta en un equipo al que representó.

Después los colores se intercambiaron: camiseta azul y estrella blanca, y también se utilizó una similar a la de Gimnasia y Esgrima La Plata: cuerpo blanco cruzado con una franja azul.

Lo novedoso fue cuando sus jugadores vistieron como el Parma, conjunto de la primera división italiana. ¿La razón? Por Berutti pasaron el entonces presidente del club de la península, Giorgio Pedraneschi y el exquisito futbolista Roberto Biaggio, quienes le obsequiaron la indumentaria completa: blanca, escudo de Parma en azul y amarillo, cuello fino azul, mangas amarillas y azules a rayas finas, y con la inscripción publicitaria Parmalat, en letras azules.

ψ Como los “diablos rojos”

Inicialmente los futbolistas de La Gloria de 30 de Agosto lucieron una camiseta similar a la de Boca Juniors: azul y oro. Como en el caso de G.I.A.T., La Gloria fue también el club de una fábrica, aunque esta era de quesos. José Diller, un alemán fanático hincha de Independiente de Avellaneda y uno de los jefes de esa empresa, les impuso la definitiva casaca roja con vivos blancos.

ψ Por amor a San Lorenzo

En el acta del 7 de abril de 1937 del club Juventud Unida de 30 de Agosto quedó asentado definitivamente qué colores utilizaría. No fue por casualidad que se optó por las rayas verticales azulgrana, sino por una razón vinculada a los sentimientos futboleros de los fundadores de Juventud, integrantes de la familia Lucas, quienes convirtieron a su casa en el centro mismo de todas las actividades que comenzaba a desarrollar la entidad. Ellos, que provenían de España, eran simpatizantes de San Lorenzo. Al principio usaron una remera blanca hasta que adoptaron la azulgrana.

ψ “Los colores de la patria”

El 3 de mayo de 1938 –acta mediante- Deportivo Argentino deja en claro que partir de allí el equipo de fútbol usaría una casaca celeste y blanca a rayas verticales, aunque no se explica el porqué de esa elección. Una anécdota que perdura en la memoria de los hinchas y directivos cuenta que probablemente Valentín o AngelScusell exclamó en medio de aquella reunión: “Que sean los colores de la patria, así no tenemos problemas con nadie”.

ψ Un detalle diferencial

Desde el artículo 53 de su Estatuto, Huracán de Pellegrini estableció que “el distintivo de la institución será bandera blanca, guarda roja, en el centro un globo fondo blanco con la Letra “H” en el medio bordado en negro. El equipo de los deportistas que representen a la asociación será: camiseta blanca, con puños y cuellos rojos con el globo insignia sobre el pecho, lado izquierdo”. Los colores de la entidad se vinculan con los de su homónimo de Parque Patricios, pero en este caso, el globo característico es de color negro; ese fue el único detalle con el que los directivos decidieron distinguirse.

ψ Aprobado por unanimidad

De acuerdo a los primeros registros hallados sobre la historia de Atlético Pellegrini, hacia 1914, es decir, en la etapa que se toma como pre-fundacional, los colores de la camiseta del “Expreso” eran negro y rojo a rayas verticales. Se estableció según consta en una reunión del 2 de diciembre de aquel año, (acta nº 2), en la que se discutió quién debía comprar la indumentaria, si el socio, el jugador o el club (la entidad finalmente se hizo cargo de una docena).

Sin embargo, en 1920, en la casa de la familia Cabelluzzi se produjo un nuevo acto fundacional. Ese conclave constitutivo también fue trascendental en la definición de los colores. El propio presidente José Cabelluzzi presentó un proyecto, que fue aprobado por unanimidad, para que el distintivo de la institución sea un rombo y los colores rojo y blanco, por lo que esto no tardó en trasladarse a las camisetas.