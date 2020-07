“El objetivo ahora es poder, desde lo político, continuar luchando por todos nuestros derechos”

Isabel Araujo, referente de la Comunidad Mauche Tehuelche Cacique Pincén de Trenque Lauquen, fue recientemente nombrada como Coordinadora del Área de Salud de los Pueblos Indígenas de la Provincia de Buenos Aires.

En un año sumamente difícil que obligó a retrasar varios de los proyectos que la comunidad tenía pensado concretar, Araujo fue entrevistada por La Opinión para conocer detalles de los alcances de este nuevo cargo, de qué manera afectó la pandemia a las iniciativas que se buscaban impulsar durante el 2020 y los objetivos que, desde esta nueva función, se intentarán concretar.

“Con la comunidad estamos atravesando toda esta situación del Covid-19, y sosteniendo con mucho trabajo el aspecto social de las familias. Con respecto a los proyectos que teníamos en marcha, mucho no se ha podido hacer por este tema. Este año pensábamos que íbamos a poder comenzar (después de haber firmado el convenio en diciembre del año pasado con la Facultad de Arquitectura de La Plata y el municipio) con el diseño de las viviendas. Y este año pensábamos también poder presentar el proyecto de 20 viviendas para que se aprueben en el Instituto de la Vivienda pero no fue posible”, dijo antes de agregar: “La idea era que la comunidad reciba a la Facultad en Trenque Lauquen con cada adjudicatario para ir diseñando su vivienda o, bien, viajar a la Facultad con el mismo fin. Pero, bueno, ahora el proyecto está para ser continuado”.

Cabe recordar que la Comunidad Cacique Pincén ya cuenta con una manzana designada en la Ampliación Urbana para poder avanzar con la construcción de estas 20 viviendas, posibilidad a la que se llegó luego de un convenio firmado con el municipio local.

Apoyo institucional

Araujo comentó además que “este año me llamaron de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires de la cual fui cuatro años referente. Porque esta nueva gestión se va a sumar al convenio ya firmado entre el municipio y la Facultad. Y eso está bueno porque es otro apoyo institucional. La idea es presentar los proyectos en los que estamos trabajando, para que la Subsecretaría pueda enviarlos a la Unión Europea para recibir fondos del exterior que nos ayuden a concretarlos. Avanzamos en ese sentido, no hay que descartar nada. La comunidad no solamente espera que el Estado nos lo de todo sino también articular para que este caminar cuente con nuestro propio aporte. Veremos qué pasa con esta presentación en la Unión Europea. Eso es lo que este año hemos podido realizar”.

Nombramiento

Isabel Araujo se encuentra hoy viviendo en la ciudad de La Plata donde continúa trabajando incansablemente en su objetivo de reivindicar los derechos de los pueblos originarios. “Estoy viviendo en La Plata. Hasta hace poco iba y venía a Trenque Lauquen, pero ahora no puedo. Y hace dos meses me salió un nombramiento en el Ministerio de Salud de la Provincia y estoy como Coordinadora del Área de Salud de Pueblos Indígenas de la Provincia. Este proyecto lo fuimos trabajado en la gestión anterior con la por entonces Ministra de Salud, Zulma Ortiz. En aquél momento, empezamos con capacitaciones. En diciembre de 2016, la Ministra organizó una reunión con referentes indígenas para proponernos trabajar una propuesta de salud intercultural. Ese mes de diciembre acordamos eso, en enero nos comunicamos en Trenque Lauquen con otras comunidades de otros pueblos, desglosamos la ley de Promotores de Salud y en febrero presentamos la propuesta a la Ministra. Fue la única propuesta que se presentó y, en 2017, se aprobó”.

Asimismo, contó que “en febrero de este año me llamaron para proponerme trabajar. Me pareció aceptable y ahora el objetivo es poder, desde lo político, luchar por nuestros derechos. Y hoy, ya dentro del Estado, lograr que esa política pública llegue a los pueblos originarios y sea aplicada como corresponde. Dejé en claro que acepté la propuesta pero espero ver los resultados. Esperemos que esta gestión apoye lo que vamos haciendo. Porque yo les dejé en claro que, así como acepté, un día me puedo ir”, afirmó.

Equipo de trabajo

En este sentido, la entrevistada contó que “estoy armando un equipo de trabajo intercultural, va a haber un hermano de cada pueblo de la Provincia para trabajar el tema de salud. Estamos abarcando las situaciones de Covid-19 en toda la provincia donde hay comunidades con Operativos Detectar, principalmente en La Plata, en comunidades Qom, y hemos trabajado en otras localidades”.

“Los operativos se hacen en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia con los diferentes municipios, la colaboración de la Cruz Roja, Facultad de Odontología y Medicina de La Plata, referentes indígenas y la colaboración de voluntarios del barrio que integran diferentes movimientos sociales .

Por último, expresó que “la verdad que estoy entusiasmada porque nos han propuesto, desde la Facultad de Medicina, hacer un convenio con mi área porque ellos tienen muchas propuestas con el área de psicología, oftalmología y demás especialidades y, cuando se pueda salir al territorio, es mucho lo que se podrá hacer”.