“El Nunca Más hoy ha pasado a ser una expresión de deseo”

Ayer en horas de la tarde se concretó en plaza San Martín una manifestación que tuvo el objetivo de repudiar la decisión de la Justicia de otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria para el genocida Miguel Etchecolatz y otros represores argentinos. Este encuentro se desarrolló en sintonía con lo ocurrido en otras ciudades de la Argentina y fue a organizado a nivel local por la Comisión por los Derechos Humanos de Trenque Lauquen conjuntamente con la Asamblea del Bicentenario. La iniciativa recibió el acompañamiento de dirigentes políticos de distintas fuerzas, artistas y vecinos en general que se sintieron afectados por lo que consideran un enorme retroceso en materia de Derechos Humanos en el país.

n Asesino y genocida

Pablo Carabelli, presidente de la Comisión por los Derechos Humanos de Trenque Lauquen, fue el primero en tomar la palabra. “Junto con la Asamblea Bicentenario decidimos acompañar en la Plaza San Martín la movilización que suponemos que es multitudinaria y se está desarrollando a esta misma hora en la ciudad de Mar del Plata donde ayer viernes hubo una movilización de los vecinos del bosque Peralta Ramos que recorrieron muchas calles de ese bosque hasta llegar a la vivienda donde se aloja desde hace unos días el asesino genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz. Es necesario decir esas dos palabras juntas porque genocida es una palabra no tan conocida en su significado y asesino todos sabemos de qué se trata. Pero asesino se le dice quizás a quien mata a una persona y en este caso Etchecolatz es el responsable del secuestro, de la tortura y del asesinato de cientos, posiblemente hasta miles de compatriotas, entre ellos, tal vez, no tenemos la certeza pero suponemos que cinco trenquelauquenses cuyas pancartas nos acompañan hoy aquí en esta plaza Olga Arlina Robles, desaparecida en 1976 se supone en la ciudad de La Plata, Rodolfo Emilio Petiná, Héctor Oscar Manazzi y Ricardo Antonio Sangla desaparecidos los tres en la misma madrugada del 15 de junio de 1977 del Centro Universitario de Trenque Lauquen en la Plaza y Alicia Cabrera desaparecida el 21 de julio de 1978 también en la ciudad capital de nuestra provincia. Por eso aparte de tener con nosotros la bandera que grita presente por los 30 mil argentinos detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico-clerical-militar, pensamos en traer las pancartas de estos cinco trenquelauquenses”.

Carabelli agregó que “este asesino genocida está en el bosque Peralta Ramos y los vecinos ya están diciendo que no lo quieren ahí. Y ojalá que esta movilización y esta conciencia se mantenga hasta que se logre durante este año 2018 sacarlo de esa casa y devolverlo a donde tiene que estar. Porque la única casa par un asesino genocida es la cárcel común y efectiva por el total de la condena. En el caso de Etchecolatz tiene varias condenas perpetuas así que hasta el último día de su vida debería estar en una cárcel habitable, digna, pero una cárcel al fin y al cabo. Vamos a seguir estando en la calle hasta que todos ellos vuelvan a prisión”.

n En la cárcel

Por su parte, Leticia Badino, integrante de la Asamblea del Bicentenario, expresó que “nosotros nos sentimos convocados a acompañar a los ciudadanos argentinos que hoy se están manifestando en contra de la liberación del genocida Etchecolatz porque consideramos que aquellas personas que cometieron delitos de lesa humanidad en nuestro país deben estar en la cárcel, no estamos hablando de delitos comunes, estamos hablando de personas que ofendieron y denigraron a la humanidad. Y creemos que es la responsabilidad de todos nosotros hacernos cargo de eso y defender las condenas y defender la cárcel para esos genocidas.

“Desde lo humano pedir la cárcel para las personas parece un poco duro pero en este caso son personas que cometieron delitos gravísimos y que deben estar en la cárcel porque además son peligrosos. Hasta hace poco tiempo parecía que había cosas en nuestro país que ya no se podían discutir, que ya estaban saldadas, claras y sin embargo desde hace un tiempo a esta parte estamos notando que lo que creímos que ya estaba definido no está definido, que la Justicia está llevando a la cárcel a personas que tienen causas, ni siquiera condenas, con delitos excarcelables y está liberando a personas que ofendieron a la humanidad, que asesinaron, que torturaron”.

n Retroceso

Por último, el vecino Orlando “Nano” Balbo, un sobreviviente de la última dictadura señaló: “Yo fui víctima de la represión que comenzó en 1976 y veo con muchísima preocupación que se está repitiendo el clima que llevó al golpe de estado de ese año. Veo con muchísima preocupación que el Nunca Más ha pasado a ser una expresión de deseo, no un compromiso que asumió nuestro pueblo. Es verdad que estos señores son viejitos pero son viejitos porque la ley tardó en alcanzarlos, pero además han cometido delitos de lesa humanidad, han lastimado y puesto en riesgo a la familia humana. Es aberrante que hoy gocen del beneficio del arresto domiciliario”.

Sobre el final, agregó que “el premio mayor es para gendarmería así no se aclara el caso Maldonado, no se aclara el caso Rafael Nahuel y al único inculpado lo ascienden. Están buscando que naturalicemos una serie de aberraciones para que, cuando sean naturales poder, seguir avanzando con un modelo de país que no se sostiene sin represión, el pueblo no va a soportar este modelo y entonces están preparando el aparato represivo. Por eso me parece importante que en todas las plazas del país haya gente que diga ‘yo me comprometí con el Nunca Más y voy a seguir peleando por ese Nunca Más”.

Luego de los discursos, los vecinos continuaron reflexionando sobre el presente de los Derechos Humanos en el país. Por último, iniciaron una marcha sobre calle Villegas que continuó por 9 de Julio hasta llegar a Tribunales para luego trasladarse a la sede de Fiscalía y volver finalmente a Plaza San Martín.