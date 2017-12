El nuevo Concejo: expectativas, proyectos y algunos temores

Se renueva medio cuerpo deliberativo y el oficialismo tendrá mayoría propia. Desde la oposición se pidió que no se “haga abuso” de la mayoría y que “prime la razonabilidad”.

Este lunes a las 21 se concretará la Sesión Preparatoria para la asunción de los nuevos concejales que integrarán el Honorable Concejo Deliberante para dar inicio a una nueva etapa en el recinto legislativo que, se espera, permita a cada fuerza impulsar los proyectos que consideren convenientes para el bien de la comunidad y que el sano y fructífero debate prime sobre los intereses personales o partidistas.

Cabe señalar que esta nueva conformación del cuerpo deliberativo le permitirá al oficialismo contar con mayoría propia: 10 concejales; la primera minoría corresponderá a Unidad Ciudadana con cuatro y luego, Una Nueva Alternativa y 1País tendrán bloques de dos miembros cada uno.

n Expectativas

En este marco, La Opinión dialogó con concejales de dos de las tres fuerzas que resultaron electas para conocer cuáles son las expectativas de este nuevo período en el Concejo.

Mónica Estévez, concejal de Unidad Ciudadana, expresó que “las expectativas es que el HCD se transforme en un organismo de debate sobre la situación provincial y nacional que también nos afecta, es un momento social y económico muy difícil para el país que seguramente traerá perjuicio presupuestario para el distrito. Por otro lado, trabajaré para que nuestro bloque pueda continuar una tarea de mucho trabajo que los concejales de Unidad Ciudadana ya venían realizando”.

Respecto de los proyectos que se buscarán impulsar durante los primeros meses como concejal, Estévez comentó que “fundamentalmente hay cuestiones que hemos planteado en la campaña como lo es todo lo que tiene que ver con los empleados municipales y la generación de trabajo, son temas que queremos que se vean. Y también plantear proyectos con los demás concejales. Lo importante es llevar adelante un debate serio ya que, desde el disenso, también surgen proyectos que son importantes para el distrito”.

Respecto de la condición de mayoría que a partir de mañana tendrá el HCD a favor del oficialismo, la dirigente comentó: “Sólo espero que no hagan un abuso de la mayoría que hoy tienen tanto en la conformación del cuerpo (nosotros solicitamos que por ser la primera minoría conservar lo que tenemos dentro del HCD) como en el tratamiento de cada tema. Espero que se trabaje en el marco de la discusión y lo que sea favorable para Trenque Lauquen, queremos que prime la ranzonabilidad en el HCD”.

n Consolidación

Por su parte, Alberto Rodríguez Mera, concejal electo de Cambiemos, afirmó que, desde su bloque “vamos a comenzar una etapa de consolidación de un gobierno municipal que está presente, que está dando respuestas notorias a la comunidad, el acompañamiento que hemos tenido en la última elección muestra a las claras el respaldo que ha dado la comunidad a esta gestión lo cual implica también una gran responsabilidad. Vamos a trabajar formando parte de un grupo en el HCD que busque dar respuestas a la comunidad para que Trenque Lauquen crezca, se desarrolle, que se convierta en una ciudad poderosa, en el faro de la provincia de Buenos Aires”, dijo antes de agregar que para que esto pueda lograrse “tiene que haber un gran trabajo, nos veremos obligados a redoblar los esfuerzos y estar a la altura de un gobierno que puso la ciudad en marcha”.

Consultado sobre la situación de mayoría que tendrá el bloque de Cambiemos en el recinto y el temor de sectores de la oposición de que haya “abuso” de esa condición, Rodríguez Mera comentó: “Que un partido político tenga la mayoría en el HCD ha sucedido infinidad de veces, muchos partidos políticos han tenido mayoría y nada malo ha sucedido, eso lo refleja la voluntad popular y esa es la forma que se trabaja en democracia”, dijo y, en el mismo sentido, expresó que “imponer la mayoría sólo por una cuestión numérica es una ridiculez y eso no va a suceder. El hecho de que una banca esté ocupada por un partido opositor basta para que su voz sea escuchada pero nosotros tenemos que hacernos cargo de representar a la mayoría de la comunidad que nos acompañó con su voto. Esta situación nos pone en el rol de ser el intérprete político para dar respuesta. Ser concejal requiere el desafío de que la política esté al servicio de la gente y tener la mayoría sólo refleja la voluntad popular”.

n Proyecto

Respecto de qué proyecto buscará concretar en los primeros meses como concejal, el entrevistado informó que “en principio, y por conocer aspectos del área vial, sé que, debido a la cantidad de máquinas que ha comprado el gobierno, han quedado varias obsoletas, con algunas dificultades pero en funcionamiento. Esas máquinas hoy no son prácticas, entonces voy a ser un relevamiento para que se pongan a la venta y la única manera de hacerlo es a través de una ordenanza del HCD. Antes de que se deterioren, lo mejor es ponerlas a la venta para que no queden arrumbadas y el municipio no se descapitalice. Ese es un primer inicio que requiere hacer todo un trabajo de relevamiento para poder concretarlo”, dijo antes de culminar afirmando que “después también hay mucho trabajo que el HCD viene realizando, hay que ponerse a estudiar de manera muy intensa porque están en camino y requieren un análisis profundo siempre pensando en lo mejor para la comunidad”.

Conformación

Cabe señalar que los concejales que ingresarán al cuerpo por el período 2017-2021 y prestarán juramento el lunes son Alberto Rodríguez Mera, Adriana Velázquez, Claudio Figal, Ana Mónica Lamaisón, Francisco Recoulat (Cambiemos), Jorge Jordán, Mariel Jordán (1País), Mónica Estévez y Martín Sotullo Lanz (Unidad Ciudadana). En realidad Figal, Jordán y Sotullo Lanz continúan en sus bancas tras haber sido reelectos en las elecciones de octubre pasado.

Ellos se suman a los concejales en ejercicio desde 2015: Alfredo Zambiasio, Ricardo Paso, Marisol Basso, Esteban Vidal, Andrea Olivera Timo (Cambiemos), Laura Angelini, Sebastián Solimano (Una Nueva Alternativa), Pablo Larrosa y Federico Crowder (Unidad Ciudadana). Luego de cuatro años, los ediles que concluyen el domingo venidero (10 de diciembre) su mandato son Juan Pablo Ripamonti, Alfredo Obdulio Sánchez, Carolina Gómez (Frente Renovador), Claudio Figal, Pierina Danda, Rafael Francisco Marino (Cambiemos), Jorge Jordán, Susana Muñoz (Unidos por Trenque Lauquen) y Martín Sotullo Lanz (Unidad Ciudadana).