El nuevo año llegaría con aumentos del 8% en el precio de las naftas y el gasoil

La suba se concretaría en la primera semana de enero y rondaría el 8 por ciento. A nivel local aún no hay confirmación del alza, pero no sería la primera vez que se concreta una suba en los combustibles durante los primeros días del año. El valor de la nafta súper rondaría los $20.

El 2017 tendrá un comienzo que seguramente no contentará a los automovilistas, ya que, según marcan distintos medios, el gobierno acordó con el sector privado un nuevo marco para aumentar los precios de las naftas y el gasoil, cuyas remarcaciones en las pizarras se concretarían en la primera semana de enero.

Se habla de una suba en el precio de las naftas del 8% y además se analizó la posibilidad de que el precio se revise cada tres meses, aunque según informó la delegada local del Sindicato de Estaciones de Servicio, Carolina Gómez, aún no hay información oficial al respecto.

Y quienes en estas vacaciones planeen viajar en auto deberán tener en cuenta además otros gastos como la Verificación Técnica Vehicular, que tiene un valor de $614,30, a lo que se suman los peajes, destacándose que en la estación de Trenque Lauquen el valor de los autos es de $20.

n Naftas

Según afirmó el secretario de la Cámara de Expendedores de Combustibles, Raúl Castellanos, los productos mencionados aumentarán un 8% a partir de la primera semana de enero de 2017. La suba se concretaría luego de varias reuniones que funcionarios del Ministerio de Energía, a cargo de Juan José Aranguren, mantuvieron durante las últimas semanas con las compañías del sector en las cuales se abordó la necesidad de establecer un mecanismo de revisión periódica de los combustibles.

Sin embargo a nivel local aún no hay información oficial al respecto, según manifestó la delegada del Sindicato de Estaciones de Servicio, Carolina Gómez, quien además destacó que “ni bien se tengan novedades se darán a conocer públicamente”. Y agregó que “hay que esperar la confirmación de estos aumentos, de los que se habla pero a nivel local no se sabe nada, más allá de lo que trascendió en los medios de comunicación”.

n Verificación

Y además de los posibles incrementos de las naftas, otro de los gastos que deben afrontar los automovilistas a la hora de viajar, sobre todo en estos tiempos en los que se piensa en las vacaciones, es el de la Verificación Técnica Vehicular. Y al respecto desde la planta verificadora local señalaron que se viene trabajando “muy bien, como todos los años para esta fecha, con calor y con muchos autos”.

En este sentido indicaron que “en promedio se están atendiendo 70 coches por día cuando en un período normal, con excepción de las vacaciones de invierno, que parece como si fuera verano, es la mitad, así que el balance del año es muy bueno y se va a terminar con mucho trabajo”.

Pero más allá del importante número de vehículos que están siendo verificados diariamente, en lo que va de diciembre el encargado de la planta local adelantó que en enero el trabajo es aún mayor. “El mes de más trabajo es enero, si bien la gente se está dando cuenta y no viene a último momento y lo hace en diciembre para no hacer una cola de 4 o 5 horas al rayo del sol”, comentó, y agregó que “por eso se incrementó un poco el número de autos que se verificaron este mes, pero seguramente va a pasar lo mismo en enero y febrero”.

n Precios

Por otra parte, desde la planta verificadora indicaron que “el precio es de $614,30 para los autos que tengan la VTV vencida o no la hicieron nunca, mientras que para aquellos que tengan la verificación vigente, con el descuento, el precio final es de $568,25”. Y además se señaló que “los vehículos con más de 20 años y VTV vigente tienen un descuento del 50% y pagan 307 pesos”.

Asimismo recordaron que desde hace un tiempo la verificación de motos no se concreta en nuestra ciudad. “Todavía está parado ese tema, no tenemos respuesta de cuándo se va a poder empezar a hacer ese trámite, así que por el momento el que quiera hacerlo debe ir a Pehuajó”, se marcó.

Por último desde la planta verificadora sostuvieron que “viene gente de todos lados: América, Pellegrini, 30 de Agosto, Salliqueló, Tres Lomas y también viene mucha gente de General Pico, Santa Rosa y algunos de General Villegas, quienes ya no cuentan con una planta verificadora en su ciudad.