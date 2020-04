El Municipio ya viene trabajando en el tema a través de Defensa del Consumidor

El Gobierno nacional publicó ayer el decreto que faculta a los intendentes y a los gobernadores a controlar los precios. La medida se pondrá en práctica a partir de este viernes por el plazo que dure la emergencia sanitaria por el coronavirus.

Sin embargo la iniciativa del Ejecutivo nacional no implica un nuevo esfuerzo para el Municipio de Trenque Lauquen, que ya se encontraba realizando dicha tarea a través de la Oficina de Defensa del Consumidor, tal como lo aseguró el secretario general municipal, Gustavo Marchabalo, tras analizar el decreto publicado en el Boletín Oficial.

Según destaco el funcionario a nivel local “no cambia demasiado y no significa que el Municipio tenga que afrontar un nuevo frente de batalla en el marco de la pandemia”.

n Decreto

A través del Decreto 351/2020, el presidente les concedió a todos los intendentes del país “la fiscalización y el control” de los precios, en el marco de la resolución 100/20 de la Secretaría de Comercio Interior. De esta manera, deberán garantizar que los comercios cumplan con la exigencia de retrotraer los precios máximos de los productos a los vigentes el 6 de marzo.

Los líderes municipales tendrán a su cargo el labrado de actas por irregularidades en los valores de los productos y la recolección de pruebas. Luego, el juzgamiento de las infracciones quedará en manos de la Secretaría de Comercio Interior, que depende del Ministerio de Desarrollo Social.

n A nivel local

Sobre cómo se implementará la iniciativa a nivel local, Marchabalo indicó que el decreto fue analizado junto al intendente. “Estuvimos viendo el decreto que ya está publicado en el Boletín Oficial por lo cual ya está operativo. No es que nos tienen que notificar de la entrada en vigencia del mismo”, contó. Y añadió: “De todas maneras nosotros ya veníamos hace un tiempo controlando precios a través de la Oficina de Defensa al Consumidor. Ellos han recorrido no solo grandes supermercados sino también mercados, almacenes y despensas tanto en la ciudad cabecera como en Treinta de Agosto. Con lo cual nosotros ya venimos trabajando en ese tema”.

En ese sentido el entrevistado remarcó que “todo el personal de la Oficina que está a cargo de Nicolás Roura lo está haciendo desde hace un tiempo y van a seguir trabajando en este tema, visitando distintos lugares de venta de mercadería a estos fines”.

Por otra parte Marchabalo expresó que “si bien esta medida sirve para controlar stocks y precios, la realidad es que ya se estaba haciendo y no cambia demasiado en Trenque Lauquen”. “Tampoco significa que tengamos que afrontar un nuevo frente de batalle en el marco de la pandemia de Covid-19. Es algo que se venia haciendo hace un tiempo y se va a continuar”, apuntó.

n Asistencia

Cabe destacar que en el decreto presidencial en cuestión se establece que para cumplir con su tarea, los intendentes podrán requerir la asistencia de la fuerza pública, solicitar órdenes de allanamiento, secuestrar libros y clausurar preventivamente los locales hasta por tres días.

También se instó a los gobernadores y al jefe de Gobierno porteño a controlar los precios en sus jurisdicciones. Además, se los faculta a dictar normas complementarias: establecer un límite de precio en aquellos productos no contemplados por las autoridades nacionales y marcar precios máximos más bajos cuando los costos locales lo permitan, según los lineamientos de la Ley 20.680.

n Penalidades

La ley establece penalidades que van desde multas de $500 a $10 millones hasta clausuras de 90 días e inhabilitaciones por un plazo de cinco años.

Esta iniciativa obedece a “la situación de emergencia sanitaria que tiene lugar en nuestro país como consecuencia del brote del nuevo coronavirus”, señala el texto de la normativa.

En este contexto, “resulta necesaria la adopción de nuevas medidas que se sumen a las ya adoptadas, garantizando a la población el acceso a ciertos bienes esenciales que satisfagan, en este particular y excepcional contexto, necesidades básicas vinculadas al bienestar general”.