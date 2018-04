El municipio ya aplicó 1500 dosis de la vacuna antigripal

Además de las dosis que se otorgaron en los diferentes centros de salud de todo el distrito, personal del área realizó vacunación en terreno en los siguientes lugares: PROLIM, Centro de Día, Cumen Che, Hogar Castella, el Jardín de Berutti y el Hogar de ancianos de 30 de Agosto.

Además, la Directora de Salud Comunitaria, Victoria Domínguez, informó que en las actividades que se desarrollaron en terreno, se completó el esquema de vacunación, por ello no solo aplicaron las vacunaciones antigripales, sino que también la de la Hepatits B y la Doble Adultos.

ORDEN

Como todos los años se vacuna sin orden médica a personal de salud, embarazadas, menores de 2 años y pacientes de 65 años o mayores. Es importante aclarar que los pacientes con obra social que tengan entre 2 y 65 años deberán solicitarla a su obra social con orden médica y los mayores de 65 años sin orden médica.

Por otro lado, se recuerda que continúa la estrategia nacional para reforzar la vacunación neumocócica con la vacuna Prevenar 13 en pacientes de 2 a 64 años con factores de riesgo y en mayores 65 años.

Población objetivo de Vacunación antigripal 2018

• Personal de salud

• Embarazadas y Puérperas:

• Embarazadas: en cualquier trimestre de la gestación.

• Puérperas que no hubieran recibido la vacuna con la cepa 2018 durante el embarazo hasta 6 meses luego del parto.

• Niños de 6 a 24 meses de edad

• Personas entre los 2 años y hasta los 64 años con una o más de las siguientes entidades (CON ÓRDEN MÉDICA)

• Grupo 1: Enfermedades respiratorias

• Enfermedad respiratoria crónica (hernia diafragmática, enfermedad pulmonar obstructiva crónica [EPOC], enfisema congénito, displasia broncopulmonar, traqueostomizados crónicos, bronquiectasias, fibrosis quística, etc.)

• Asma moderada y grave

• Grupo 2: Enfermedades cardíacas

• Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, reemplazo valvular, valvulopatía

• Cardiopatías congénitas

• Grupo 3: Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas (no oncohematológica)

• Infección por VIH

• Utilización de medicación inmunosupresora o corticoides en altas dosis (mayor a 2 mg/kg/día de metilprednisona o más de 20 mg/día o su equivalente por más de 14 días)

• Inmunodeficiencia congénita

• Asplenia funcional o anatómica (incluida anemia drepanocítica)

• Desnutrición grave

• Grupo 4: Pacientes oncohematológicos y trasplantados

• Tumor de órgano sólido en tratamiento

• Enfermedad oncohematológica, hasta seis meses posteriores a la remisión completa

• Trasplantados de órganos sólidos o precursores hematopoyéticos

• Grupo 5: Otros

• Obesos con índice de masa corporal (IMC) mayor a 40

• Diabéticos

• Personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes seis meses

• Retraso madurativo grave en menores de 18 años de edad

• Síndromes genéticos, enfermedades neuromusculares con compromiso respiratorio y malformaciones congénitas graves

• Tratamiento crónico con ácido acetilsalicílico en menores de 18 años

• Convivientes de enfermos oncohematológicos

• Convivientes de prematuros menores de 1.500 g.

• Convivientes de menores de 30 días de vida

• Convivientes de menores de 6 meses de vida con factores de riesgo

• Personas mayores o igual de 65 años (Vacuna Viraflu).