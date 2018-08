El municipio reanuda la obra de ampliación y la pileta climatizada en el Anexo Vilbazo

En el lugar, la esquina de Paso y Belgrano, se construyó una pileta especial, diseñada para el uso de tratamientos de rehabilitación. Contará con escaleras, gradas y andariveles de 1,5 mts. Además se levantarán nuevos baños y vestuarios para hombres y mujeres.

“Reanudamos la obra del anexo. Comenzamos con la nueva instalación de gas para la caldera y la impermeabilización de la cubierta para continuar con revoques internos y revestimientos”, sostuvo el subsecretario de Planeamiento y Obras Públicas, Miguel Bulián.

Este espacio será cuatro veces más grande que el anterior. “Esta es una obra muy importante, el espacio había quedado chico, se aprovechó el Fondo de Infraestructura Municipal que nos da la Provincia para hacer las obras de salud más importantes que necesitaba el distrito”, dijo Bulián y adelantó que se finalizaría para fin de año.

Las tareas que restan llevar adelante son: revestimiento de la pileta, caldera, puesta en funcionamiento de baños, colocación de aberturas y portón de ingreso.

“Pensamos también hacer la habilitación del sector posterior a la pileta, que está en desuso y se podría hacer un estacionamiento”, finalizó el funcionario.

“El Centro de Rehabilitación “Dr. Jorge Barracchia” recibe pacientes, adultos y niños, con alteraciones neurológicas y traumatológicas, como ACV, amputados, post operatorios, fracturas y accidentes.

También se atiende en el Centro a aquellas personas que no pueden deglutir los alimentos, que no pueden hablar o no se les entiende, con alteraciones en la marcha (que no pueden apoyar o caminar) y que no tienen fuerza en las manos o ya no pueden hacer las actividades de la vida diaria.

En el Centro prestan servicios profesionales en fisiatría, fonoudiología, kinesiología, psicología y terapia ocupacional.