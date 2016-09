El municipio podría hacerse cargo del Cine Jardín Nº 901

La intención del Ejecutivo provincial sería no renovar el contrato de comodato que venció el pasado 30 de junio. A raíz de ello el municipio habría solicitado hacerse cargo del espacio. La comisión que estuvo a cargo hasta junio ya estaría al tanto de la decisión de Provincia.

El pasado martes se concretó en dicho auditorio una reunión que contó con la presencia de autoridades del ámbito educativo e integrantes de la comisión donde se habló del futuro de la sala del Cine Jardín 901 que, según información extraoficial, la Provincia no tendría intenciones de renovar el vínculo contractual con el grupo de vecinos.

De confirmarse la no continuidad del comodato el municipio solicitará a Provincia hacerse cargo de dicho espacio, iniciativa que el intendente Miguel Fernández presentó al subsecretario de Educación de Provincia, Sergio Siciliani durante la visita del funcionario bonaerense a nuestra ciudad.

Sin avances

El pasado martes autoridades del ámbito educativo e integrantes de la comisión que estuvo a cargo del Auditorio Cine Jardín Nº 901 se reunieron con el fin de hablar sobre el futuro de dicho espacio que según se pudo saber el gobierno bonaerense no tendría intenciones de renovar el contrato de comodato para su uso que venció el pasado 30 de junio.

Sin embargo el gobierno bonaerense no se ha manifestado oficialmente al respecto aunque desde la comisión ya estarían al tanto de que la decisión de Provincia sería no renovar el vínculo contractual vigente desde 2011 hasta el pasado mes de junio.

Desde entonces se llevaron a cabo una serie de reuniones con el fin de determinar el destino de la sala ya que como lo manifestaron en su momento, tanto el Consejo Escolar como la comisión mostraron interés en renovar el contrato.

Municipio

Una de las posibilidades que se manejan de confirmarse la decisión de Provincia de no renovar el contrato de comodato es que el municipio se haga cargo de la sala.

La iniciativa ya había sido presentada por el intendente Miguel Fernández al subsecretario de Educación Bonaerense, Sergio Siciliani durante la visita del funcionario bonaerense a nuestra ciudad.

Sin embargo desde el Ejecutivo provincial aún no se han manifestado oficialmente al respecto por lo que resta esperar a los próximos días para conocer cómo se resolverá esta cuestión que lleva más de dos meses sin novedades.

Contrato

En 2011 el municipio y la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires formalizaron un contrato de comodato para el uso del auditorio del Cine Jardín Nº 901, que fue reacondicionado en conjunto con el Ejecutivo bonaerense y la comuna.

La recuperación del antiguo edificio se dio a través del Plan de Obras del Bicentenario para crear el Museo Provincial de los Jardines de Infantes con Sala de Exposición Permanente, y recuperar la vieja sala de Cine. El Municipio se encargó de ejecutar una parte del trabajo, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.

El convenio fue firmado por el entonces intendente, Raúl Feito y el ex presidente del Consejo Escolar, Miguel Lafrosia, en representación de la Dirección General de Escuelas. Por medio de este contrato, el organismo cedió en comodato el uso parcial de las instalaciones del Cine Jardín 901 a la Municipalidad de Trenque Lauquen, para la realización de actividades culturales y educativas. El contrato tenía una duración de 5 años, con posibilidad de renovarse.

En el Auditorio del Cine Jardín el Municipio se encargó de la construcción de los camarines, baños y depósitos, más las terminaciones de revoques finos en paredes, terminaciones de escenario, pulido del piso de madera, pintura, veredas exteriores y otros.