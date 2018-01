El Municipio inició juicios por deudas de círculos cerrados

La Municipalidad de Trenque Lauquen inició 11 juicios de cobro de sumas de dinero con el fin de lograr recibir la correspondiente remuneración por viviendas de círculo cerrado e iniciará en los próximos días otros 7 procesos judiciales a adjudicatarios que acumulan deudas de entre $ 118.410 y $ 337.071 cada uno, y que hacen a una deuda global de 3,7 millones de pesos entre los 18 beneficiarios de casas.

Se trata de la primera etapa de una serie de casos que la Comuna afrontará, destacando el secretario general de Gobierno, Juan Simón Pérez, que los casos por los que se podrían iniciar procesos judiciales son más.

N Años de morosidad

Pérez destacó que en promedio cada una de estas familias adeuda 200 mil pesos a la Municipalidad, lo que representa varios años de morosidad.

Hasta el momento hay 11 juicios ya iniciados por un total de 2.411.149 pesos y a comienzos de la actividad judicial (febrero) se presentarán 7 juicios más por $ 1.360.360. “Se empezó a trabajar en noviembre, por eso ya hay 11 juicios en trámite y el viernes se presentarán siete más”, apuntó el secretario general de Gobierno, añadiendo que el Municipio busca regularizar esta situación para llevar “equidad al sistema porque hay muchas familias que participan de sorteos y distintas inscripciones y nunca pueden acceder a una vivienda, mientras que hay beneficiarios que no cumplen con las cuotas”.

N Sistema solidario

El entrevistado también dijo que esta es una primera etapa y se continuará con esta política porque “se trata de un sistema solidario”. “Todo lo que se recauda se destina a la construcción de viviendas, y no pagar implica que otras familias no puedan acceder al mismo beneficio alcanzado”, sostuvo.

En este marco, Pérez le dijo a La Opinión que en esta primera etapa de juicios “están involucrados los vecinos que más deben o gente que ha introducido mejoras importantes y no ha pagado”. “Se trabaja en distintos frentes. Hay encuestas socioeconómicas y visitas concretadas, vecinos que no se presentaron nunca a brindar explicaciones sobre su situación o simplemente las explicaciones que dieron no fueron suficientes. Además hay quienes dicen que están sin trabajo y de todas formas hicieron casas que valen el doble de lo que las que se les designaron. Otros no nos atienden, no se los encuentra nunca o no brindan información”, comentó.

Y respecto a los barrios involucrados, el funcionario señaló que se trata de distintos sectores de la ciudad, y que los casos están “repartidos” en este sentido. Aunque sí aclaró que hay casos donde están involucradas viviendas que fueron adjudicadas, por ejemplo, en 2010.

N Apuntan a cobrar

Además el funcionario recalcó que los juicios apuntan a cobrar, aunque esto no significa que no se pueda llegar a desadjudicar.

En tanto, también se destacó que la concreción de estos juicios, “con gente ya viviendo en las casas y con el nivel de irresponsabilidad que se ha visto”, es un hecho que no tiene o cuenta con muy pocos antecedentes en Trenque Lauquen.